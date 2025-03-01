Сніг, дощ і трохи тепла: якою буде погода 2 березня
- 2 березня в Україні прогнозують мокрий сніг і дощ.
- Температура коливатиметься від +3 до +5 градусів вдень, найхолодніше буде на Сході з температурою від -2 до +1 градуса вдень.
- На високогір’ї Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека через відлигу та опади.
У неділю, 2 березня, майже по всій Україні випадуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температурні показники в одних регіонах впадуть, а в інших – підвищаться.
Зокрема, зниження температури повітря слід очікувати на Заході. Якщо 1 березня стовпчик термометра в середньому показував 5 – 7 градусів тепла, то вже 2 березня він коливатиметься між 3 – 5 градусами тепла, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометценр.
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Якою буде погода 2 березня
Загалом у переважній частині України у неділю випадуть мокрий сніг та дощ. Найсильніші опади очікуються у південних областях – на Херсонщині та Одещині. Тим часом мокра і сира погода омине Харківщину, Донеччину і Луганщину.
Середня температура становитиме – 3 – 5 градусів тепла вдень та від нуля до мінус 2 градусів уночі. Саме такою вона буде у західніх областях та північних. Натомість, прохолодніше буде у центрі, на півдні. Там стовпчик термометра коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. Найхолодніше буде на Сході. Там температура становитиме від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла вдень. А вночі опуститься аж до мінус 10 градусів.
Зверніть увагу! 2 березня, у зв'язку з відлигою та опадами у виглядi дощу та мокрого снiгу, на високогір’ї Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
Яка температура в обласних центрах
- Київ+3...+5;
- Ужгород +4...+6;
- Львів +3...+5;
- Івано-Франківськ +3...+5;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +3...+5;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +3...+5;
- Рівне +3...+5;
- Житомир +3...+5;
- Вінниця +3...+5;
- Одеса +3...+5;
- Миколаїв +2...+4;
- Херсон +2...+4;
- Сімферополь +4...+6;
- Кропивницький +1...+3;
- Черкаси +2...+4;
- Чернігів +3...+5;
- Суми +2...+4;
- Полтава +1...+3;
- Дніпро +1...+3;
- Запоріжжя +1...+3;
- Донецьк -1...+1;
- Луганськ 0...-2;
- Харків -1...+1.