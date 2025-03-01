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24 Канал Новини України Сніг, дощ і трохи тепла: якою буде погода 2 березня
1 березня, 14:59
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Сніг, дощ і трохи тепла: якою буде погода 2 березня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 2 березня в Україні прогнозують мокрий сніг і дощ.
  • Температура коливатиметься від +3 до +5 градусів вдень, найхолодніше буде на Сході з температурою від -2 до +1 градуса вдень.
  • На високогір’ї Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека через відлигу та опади.

У неділю, 2 березня, майже по всій Україні випадуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температурні показники в одних регіонах впадуть, а в інших – підвищаться.

Зокрема, зниження температури повітря слід очікувати на Заході. Якщо 1 березня стовпчик термометра в середньому показував 5 – 7 градусів тепла, то вже 2 березня він коливатиметься між 3 – 5 градусами тепла, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометценр.

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Якою буде погода 2 березня

Загалом у переважній частині України у неділю випадуть мокрий сніг та дощ. Найсильніші опади очікуються у південних областях – на Херсонщині та Одещині. Тим часом мокра і сира погода омине Харківщину, Донеччину і Луганщину. 

Середня температура становитиме – 3 – 5 градусів тепла вдень та від нуля до мінус 2 градусів уночі. Саме такою вона буде у західніх областях та північних. Натомість, прохолодніше буде у центрі, на півдні. Там стовпчик термометра коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. Найхолодніше буде на Сході. Там температура становитиме від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла вдень. А вночі опуститься аж до мінус 10 градусів.

Зверніть увагу! 2 березня, у зв'язку з відлигою та опадами у виглядi дощу та мокрого снiгу, на високогір’ї Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Яка температура в обласних центрах

  • Київ+3...+5;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львів +3...+5;
  • Івано-Франківськ +3...+5;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +3...+5;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +3...+5;
  • Рівне +3...+5;
  • Житомир +3...+5;
  • Вінниця +3...+5;
  • Одеса +3...+5;
  • Миколаїв +2...+4;
  • Херсон +2...+4;
  • Сімферополь +4...+6;
  • Кропивницький +1...+3;
  • Черкаси +2...+4;
  • Чернігів +3...+5;
  • Суми +2...+4;
  • Полтава +1...+3;
  • Дніпро +1...+3;
  • Запоріжжя +1...+3;
  • Донецьк -1...+1;
  • Луганськ 0...-2;
  • Харків -1...+1.

Прогноз погоди на 2 березня / Скриншот