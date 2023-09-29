Без сюрпризів не обійдеться: якої погоди чекати українцям у жовтні
Джерело:Укргідрометцентр
Уже цієї неділі розпочнеться жовтень. Синоптики спрогнозували, яка буде погода у другий місяць осені.
Чи ще збережеться тепло, або ж прийде сильне похолодання та затяжні зливи, розповідає 24 Канал.
До слова Жовтень розпочнеться дощем: у яких областях литиме
Яка буде погода у жовтні 2023
В Укргідрометцентрі спрогнозували, що середня місячна температура буде у межах +7...+13 градусів. До речі, це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.
Тим часом місячна кількість опадів очікується 31 – 67 міліметрів. У Карпатах традиційно більше, зокрема, 77 – 101. Втім, це у межах норми.
Попередніми прогнозами на жовтень у коментарі NV поділилася синоптикиня Наталія Птуха. Зазначила, що певні зміни погоди уже прогнозують.
По-перше, в плані температури вони більше будуть виражатися, саме в перших числах жовтня. Там, знов таки, надійде поле високого тиску, антициклон, але повітряні потоки вже будуть північні, і це трошки знизить температурні показники,
– пояснила Птуха.
Додала, що на опади 3 жовтня вже є якийсь натяк, навіть 2-го в західних областях. У цей час очікується вже трохи більше дощів, а ще перебудова всіх синоптичних процесів.
Вже не буде таким тривалим саме антициклон, нарешті настане час дощів, яких передусім варто чекати на Півночі та на Заході,
– підкреслила синоптикиня.
Зауважила, щодо температури на початок жовтня поки конкретні цифри складно назвати. Однак, якщо порівнювати з теперішньою, знизиться десь на 7 градусів.
Тобто якщо тепер до +28, то на початку жовтня буде приблизно +20 в денні години,
– зазначила Птуха.
Водночас наголосила, що це також залежить від регіону. Адже на Півночі та Заході зниження температури може бути більш відчутним. Тим часом на Півдні – не таким значним. Там ще можуть залишатися високі значення.