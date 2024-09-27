Погода на місяць: чи буде жовтень теплим і дощовим

Цього року погода в Україні дивує аномальним теплом.У вересні температура подекуди знову побила рекорди. Втім, чим ближче до жовтня, стає прохолодніше.

Якою буде погода у другий місяць осені, чекати тепла, чи все ж сильного холоду, прогноз на жовтень зробив Укргідрометцентр.

Дивіться також Як довго ще триватиме метеорологічне літо: коли почнеться справжня осінь

Погода на жовтень 2024

Синоптики оприлюднили прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у жовтні 2024 року. Зокрема, зазначили, що передбачається +7 – +13 градусів.

На 1 – 1, 5 градуса вище за норму,

– написали в Укргідрометцентрі.

Додали, що місячна кількість опадів очікується 31 – 67 міліметрів, у Карпатах місцями 77 – 101, що в межах норми.

Кліматичні характеристики жовтня

До речі, за кліматичними характеристиками, середня місячна температура повітря в жовтні становить +6 – +14 градусів. У Карпатах подекуди +4 – +5. Абсолютний мінімум -4 – -16 градусів. Однак, у північних, центральних і східних областях, а також у Карпатах подекуди -17 – -23 градуси, у Криму 0 – -3.

Абсолютний максимум +26 – +34, у Криму +35. На високогір'ї Карпат +20 – +21 градус.

Заморозки у першій половині жовтня – явище звичайне,

– зазначили синоптики.

Середня місячна кількість опадів 29 – 54 міліметри, подекуди в гірських районах 64 – 84, на Закарпатті 86 – 106 міліметрів, на високогір'ї Карпат до 129 міліметрів.

