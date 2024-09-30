Якою буде погода в жовтні: чекати аномального тепла й сильних дощів, чи морозу

Вересень в Україні був аномально теплим. Середньодобові температури переважно перевищили кліматичну норму на 3 – 9 градусів. Чи затримається ще тепло в жовтні, або ж прийде різке похолодання з морозами, спрогнозували синоптики.

Якою буде погода у другий місяць осені, чи чекати спеки, затяжних злив, або ж вдарить мороз – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на жовтень 2024

Синоптикиня розповіла, що за розрахунками світових прогностичних центрів, для першої декади жовтня на Заході температурний фон буде дещо нижчим через надходження більш прохолодного повітря.

Можливо, навіть на 1 – 2 градуси нижчим за кліматичну норму. Але це тільки по західних областях,

– наголосила Наталія Птуха.

Тим часом на решті території України ще залишатиметься температура близька до норми, зокрема, на Півночі й частково в центральній частині.

На Півдні й Сході – трохи вище, зокрема на 1 – 2 градуси. Експертка наголосила, не настільки як зараз, тому що наразі десь на 6 градусів на Півдні та Сході вище за кліматичну норму – дуже високі ось ці значення температури. Додала, уже буде згладжуватися цей процес.

І, в принципі, по жовтню, якщо говорити, то все одно, навіть попри те, що перша декада у західних областях може виявитися трохи прохолодною, решта часу очікуємо, що буде або близько до норми, або на 1 – 1,5 градуса вище. Йдеться про середню місячну температуру,

– сказала синоптикиня.

До речі, в Укргідрометцентрі уточнили, що середня місячна температура повітря в жовтні передбачається в межах +7 – +13, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Чи будуть у жовтні сильні й затяжні зливи

Наталія Птуха зауважила, очікується, що в жовтні дощів буде більше, ніж у вересні принаймні. Тому що той блокувальний антициклон зі Сходу нарешті поступово втратив свою силу, а процеси у жовтні будуть більш мінливі.

Звичайно, чергуватимуться дні як з сонцем, так і з хмарністю, а і подекуди з дощами. Очікуємо, що все ж таки час від часу вже будемо мати більше опадів,

– сказала синоптикиня.

Додала, загальна середньомісячна кількість опадів очікується в межах 31 – 67 міліметрів, у Карпатах місцями 77 – 101 міліметр, що в межах норми.

Чи можуть у жовтні вдарити сильні морози

Згідно з багаторічним аналізом, абсолютний максимум для жовтня становить +26 – +34 градуси. На високогір'ї Карпат +20 – +21 градус.

Абсолютний мінімум температури, який фіксували коли-небудь у жовтні, від -4 до -16 градусів, тобто різно по території України. У північних, центральних, східних областях і в Карпатах навіть місцями -17 – -23 градуси.

Жовтень – перехідний місяць. Тут може бути як +30 градусів у деякі дні, так і -20 градусів Переважно, якщо це -20 градусів, то, можливо, це більше гір стосувалося, або Північного Сходу. Це дуже короткотривалі процеси,

– зазначила Наталія Птуха.

Водночас синоптикиня наголосила, що наразі морозів в Україні ще не буде.

Експертка додала: "Поки що у нас в умовах зміни клімату взагалі все частіше стає більше теплих днів. Звичайно, є і винятки, як-от зараз по Заходу, де буде трохи прохолодніше в першій декаді жовтня. Але решту часу очікуємо, що все ж таки температура буде близькою до норми й навіть трошки вищою".

Цікаво! За даними Укргідрометцентру, заморозки в першій декаді жовтня – звичне явище.