Якою буде погода до кінця зими: чи чекати сильних морозів і багато снігу

Цієї зими погода в Україні неабияк дивує аномальним теплом. Великих морозів і сильних снігопадів ще не було. У січні вдень подекуди навіть до +17 градусів.

Якою може бути погода до кінця зими, – аномальне тепло затримається, чи все ж будуть сильні морози та снігопади, – повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптикиню Укргідрометцентру Наталію Птуху в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Погода на зиму 2025 в Україні

В Україні спостерігається цікава тенденція, – взимку стають характерними коливання температури. Наталія Птуха зауважила, це входить у норму останнє десятиліття. Температура сягає від +5 до -5 градусів. Стабільних морозів і снігового покриву немає.

Бачимо таку тенденцію – мороз є, але буквально на два – три дні, а потім температура знову підвищується і знову плюси. Поки що в такому режимі, найімовірніше, і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов'язково попередимо,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, очікується, що протягом усього цього зимового сезону температура повітря буде коливатися від невеличких мінусів до плюсів. В Україні зберігається тенденція, що холодні періоди коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше.

До речі, науковці зазначають, що такі поняття, як "утворення снігового покриву" на початку й "руйнування сталого снігового покриву" в кінці зимового сезону, вже є неактуальними.

"Адже в умовах зміни клімату бачимо, що сніговий покрив у наших широтах якщо й утворюється, то досить короткочасний і такий, як кажуть, рваний, тобто лише місцями", – підкреслила Птуха.