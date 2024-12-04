Погода на січень 2025: буде аномальне тепло чи затяжні морози

Протягом останніх років зими в Україні стали значно теплішими, аніж у 1960 – 1980 роках. Особливо теплим став січень.

Про це розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Говорить Суханов".

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Погода на січень 2024

Метеорологиня зазначила, що особливо теплим в Україні став другий місяць зими. Так, у січні температура підвищилася приблизно на 3 градуси. Очікується, що у 2025-му зросте ще на 2.

То це плюс 5 градусів, – практично така температура, як спостерігається вкінці листопада,

– наголосила Віра Балабух.

Додала, якщо говорити про Київ, температура може бути в межах плюс-мінус 5 градусів. Водночас експертка підкреслила, це не означає, що обов'язково протягом усього періоду будуть такі високі температурні показники. Йдеться про так звані кліматичні прогнози.

Це свідчить про те, яка погода переважатиме протягом цього періоду. Наприклад, приблизно 60% днів будуть вищими за норму, теплішими,

– сказала метеорологиня.

Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух зазначала, очікується, що зима в Україні буде теплою. Середня за сезон температура повітря може перевищити норму на 2 градуси.

"Протягом останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою. За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року", – розповіла метеорологиня.

Водночас експертка наголосила, різкі зниження температури та вторгнення арктичного холоду також можливі.