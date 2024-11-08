Якою буде зима в Україні: пояснення синоптикині

Холодний період в Україні стає дедалі коротшим, і температурні показники за останні роки здебільшого є вищими кліматичної норми.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на синоптикиню Українського гідрометеорологічного центру Наталію Птуху в етері телемарафону.

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Якою прогнозують зиму в Україні

Говорити про Новий рік ще зарано, це можна буде точно сказати буквально за тиждень. Але загальна тенденція у зимовий період зараз йде до того, що холодний період в Україні стає дедалі коротшим і температурні показники частіше за все у нас вищі кліматичної норми,

– розповіла вона.

Однак, за її словами, за попередніми розрахунками, листопад у цьому році очікується близький до своєї кліматичної норми. Як пояснює синоптикиня, у такому разі, через те, що це місяць перед зимою, то уже можуть наставати зимові процеси.

"Ми все ж таки сезонна країна, тому не треба виключати того, що можуть бути холодне повітря та опади у вигляді снігу", – сказала Птуха, зазначивши, що до 14 листопада у більшості областей прогнозують погоду без опадів.

Вітер здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку швидкістю від 3 до 10 метрів за секунду, на це впливатиме поле підвищеного тиску. За таких умов можуть утворюватися тумани у нічні та ранкові години.

Вже після 14 листопада буде починатися перебудова синоптичних процесів. Тоді вже послабне антициклон, який тривалий час забезпечував спокійну погоду, і з північного-західного боку в Україну будуть наближатися атмосферні фронти, які радше за все матимуть зимовий характер.