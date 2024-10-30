Якою буде зима в Україні: тепла чи з морозами до -30 градусів

Минула зима в Україні була доволі теплою. У Києві навіть стала третьою в рейтингу найтепліших із 1881 року. Температура била рекорди.

Якої погоди чекати взимку 2024 – 2025 року, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

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Погода на зиму 2024 – 2025 в Україні

Метеорологиня зазначила, наразі неможливо спрогнозувати, чи буде ранна зима. Втім, розповіла, якої погоди чекати цієї пори року.

Зима в цьому році очікується теплою. Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму,

– сказала Віра Балабух.

Додала, упродовж останніх років в Україні відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою.

За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року,

– наголосила експертка.

Водночас Віра Балабух зазначила, що сезонні прогнози – це кліматичні прогнози. Експерти можуть сказати лише наскільки очікувана середня температура повітря за сезон може відрізнятись від кліматичної норми. Тож сказати, якою саме буде температура повітря, і коли, – можна тільки за 5 діб.

Попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі,

– підкреслила метеорологиня.

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До речі, найнижча температура повітря взимку в Україні спостерігається у східних областях і на високогір'ї Карпат.

"Ймовірно, що й цей рік не буде винятком. Але спрогнозувати зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози й де, – неможливо. Поки що ми бачимо, що в цьому році для Сходу країни характерна аномально висока температура повітря", – зазначила Віра Балабух.