Чи буде в Україні тепла зима: коли чекати найбільшого холоду та снігопаду

Україна переживає вже другу зиму в умовах повномасштабної війни. Кліматологи спрогнозували, якою буде погода цього сезону, чекати сильних морозів або ж все-таки тепла.

Скоріш за все, ця зима не буде винятком від тої тенденції, що характерна протягом останніх десятиліть. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Віра Балабух зауважила, що відповідно до розрахунків чисельних моделей погоди, очікується, що середня за сезон температура в Україні може бути на 1 або навіть 2 градуси вищою за норму. А це досить-таки велике значення. Адже розрахунок ведеться відповідно до норми останньої, тобто 1991 – 2020 рік.

Саме оці останні роки були надзвичайно теплими, й зима була на 1,5 градуса тепліша, ніж у 60 – 80 роки. Середня за сезон температура може бути навіть на два градуси вищою,

– зауважила кліматологиня.

Водночас наголосила, це не означає, що температура буде весь час аномально високою. Втім, така погода переважатиме. Звичайно ж, будуть періоди, коли температура буде нижчою, коли можливі арктичні вторгнення. Втім, цього року зима приходить до нас з великою неохотою.

Дуже ймовірно, що грудень очікується за прогнозом досить теплий. І вже якщо можливі такі арктичні вторгнення, то вони, скоріш за все, будуть як класично у нас, – найнижчі температури спостерігаються у другій половині січня, лютому. То саме цей період може бути найхолодніший, можливі найсильніші снігопади, як правило,

– підкреслила Балабух.

Додала, що зима обов'язково прийде. Втім, висловила сподівання, що більшість цього зимового періоду буде для нас комфортною. І температура коливатиметься, як і в попередні роки, у межах від -5 до +5 градусів.

"А такі різкі похолодання малоймовірні. Скоріш за все, будуть короткотривалими й не дуже інтенсивними", – підсумувала Віра Балабух.