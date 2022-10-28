Погодні умови зараз стримують контрнаступ ЗСУ на Півдні, але незабаром все зміниться, – Хлань

Напередодні з'явилася інформація про те, що окупанти тікають з правого берега Херсонщини. Так, вони вивозять живу силу й техніку.

Звісно, окупанти не пішли в повному обсягу. Залишаються підкріплення у вигляді новомобілізованих. Про це 24 каналу сказав депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ТРО Сергій Хлань.

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Незабаром ситуація зміниться

Як відзначив Хлань, наразі погодні умови стримують контрнаступальні дії ЗСУ. Тривалі дощі внесли свої корективи, але згодом погода буде на нашому боці.

"Дніпро буде штормити, і окупантам буде важче переправляти зброю й техніку на правий берег – ближче до лінії фронту. Тому погода допомагатиме нам звільняти нашу рідну землю", – наголосив депутат Херсонської облради.

Наразі окупанти окопуються і будують фортифікаційні споруди не у передмістях Херсона, а на лівому березі Дніпра. "Абсолютно по всьому лівобережжі вони ллють бетон, укріплюють свої окопи, бліндажі, посилюють присутність техніки.

Це означає, що рано чи пізно окупанти залишать Херсон. Ми розуміємо, що вони не зможуть там втриматися ні фізично, ні логістично. Тому деокупація Херсона точно відбудеться, і, я вважаю, що вона відбудеться незабаром,

– підсумував Сергій Хлань.

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Говорити про втечу росіян з Херсона ще зарано

На думку експерта Defense Express Івана Киричевського, "евакуація" пам'ятників Ушакову та Суворову не означає, що окупанти готуються до втечі з Херсона. У росіян, зауважує він, схиблене як і відчуття символізму, так і відчуття раціонального. "Тому "сигнал" їхньої готовності до відступу з Херсона варто буде шукати лише тоді, коли окупанти займуться чимось "фундаментальнішим", – наголошує Киричевський.

Президент України Володимир Зеленський також запевняє, що окупанти не готові залишати Херсон. Ба більше, їхня "підготовка" до виходу є інформаційною операцією. Водночас, додав він, загарбники знають, що не зможуть вийти з оточення в Херсоні, якщо наші воїни досягнуть там успіху.