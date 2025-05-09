На Волині спіймали нетверезого водія позашляховика: відео погоні показали у поліції

У Володимирі, що на Волині, поліцейські спіймали водія, що намагався втекти на позашляховику Land Rover. Водій виявися п'яним, а раніше неодноразово порушував закон.

Щоб упіймати порушника поліція навіть перекривала рух на трасі Луцьк-Володимир. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство "Волинські новини".

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Поліція наздогнала п'яного водія Land Rover

8 травня в пообідню пору поліція проводила операцію із затримки порушника на позашляховику у Володимирі. Для цього навіть перекривали рух на трасі Луцьк-Володимир.

Правоохоронці помітили позашляховик Land Rover, що рухався на великій швидкості. На вимогу зупинитися він не реагував, почалася погоня.

Порушник намагався втекти у напрямку Луцька, щоб об'їхати блокаду дороги, водій звернув на лісову дорогу, де його і наздогнав наряд поліції. На нього оформили адміністративні матеріали, транспортний засіб вилучили.

Поліція перекриває рух на трасі, щоб спіймати порушника: дивіться відео

Погоня поліції за позашляховиком у Волинській області: дивіться відео

Порушником виявився мешканець Володимира 1982 року народження. Раніше він неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за різні порушення Правил дорожнього руху.