Експравоохоронці пограбували обстріляне сховище із золотом: вкрали коштовностей на 90 мільйонів

Трьох колишніх правоохоронців судитимуть за масштабну крадіжку коштовностей, вчинену у Києві в умовах воєнного стану. Зловмисники пограбували сховище з дорогоцінними металами загальною вартістю понад 90 мільйонів гривень.

Цинізму вчинку додає те, що грабіжники скористались ситуацією й проникли у сховище завдяки ворожому обстрілу. В Офісі генпрокурора розповіли деталі кримінальної справи.

Читайте також Удар по "Амстору": Кремль використовує для поширення пропаганди наркокур'єрку з Кременчука

Грабіжникам повідомили про підозру

Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом таємного викрадення дорогоцінних металів та ювелірних виробів зі сховища поштових відправлень державного підприємства "Спецзв'язок", вчиненого в умовах воєнного стану.

За даними слідства, на початку березня 2022 року унаслідок обстрілу російськими окупантами Києва було пошкоджено одне зі столичних відділень Держспецзв'язку. Ситуацією скористалась група осіб, які у минулому працювали у правоохоронних органах.

Зловмисники проникли до сховища поштових відправлень, де зберігались дорогоцінні метали та ювелірні вироби загальною вартістю понад 90 мільйонів гривень. Експравоохоронці викрали коштовне майно, після чого розпорядились ним на власний розсуд.

У ході досудового розслідування у підозрюваних провели 15 санкціонованих обшуків у Києві та області. Було виявлено та вилучено частину викрадених коштовностей загальною вагою 8 кілограмів, готівку, а також зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Що вдалось вилучити у зловмисників у ході обшуків / Фото Офіс генерального прокурора

До слова, за результатами проведених слідчих дій затримано та повідомлено про підозру трьом особам. Наразі розв'язується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Крім того, тривають слідчі дії задля встановлення інших ймовірних співучасників грабунку.

Вас може зацікавити – Зеленський емоційно привітав правоохоронців з Днем Національної поліції: дивіться відео