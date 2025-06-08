На Дніпропетровщині 17-річний підліток побив і пограбував колишнього військового

У місті Покров на Дніпропетровщині 17-річний підліток напав на 50-річного колишнього військового та пограбував. Нападника вже затримали правоохоронці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

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Що відомо про пограбування колишнього військового

На вулиці Центральній у місті Покров 17-річний хлопець напав на 50-річного чоловіка. Він кілька разів ударив потерпілого по обличчю, після чого відібрав сумку з грошима, документами та телефоном і втік з місця події.

Сумка, яку відібрав нападник / Фото поліції Дніпропетровської області

8 червня поліцейські отримали повідомлення про злочин біля одного з будинків, який стався напередодні близько 23-ї години. В ході слідства правоохоронці з’ясували, що під час словесного конфлікту хлопець декілька разів вдарив 50-річного чоловіка в обличчя. Після того як потерпілий впав, фігурант пограбував його,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його. З’ясувалося, що підліток раніше вже мав судимість за вчинення майнових злочинів.

Слідчі відділення поліції №2 Нікопольського РУП повідомили затриманому про підозру 18 червня.

Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині підлітки побили дівчину, зняли це на відео та опублікували в мережі. Всіх учасників встановлено, подію кваліфікували як булінг.