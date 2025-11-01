Поцупили коштовності з Лувру: поліція відпустила кількох підозрюваних
- Поліція у Франції затримала підозрюваних у пограбуванні Лувру, але декого відпустили з невідомих причин.
- Звинувачення висунули 38-річній жінці та 37-річному чоловікові, які перебувають під вартою.
У Франції відпустили кількох підозрюваних у пограбуванні Лувру. За ймовірне скоєння злочину поліцейські затримали п'ятьох людей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство AFP. Звинувачення офіційно висунули двом людям.
Чи вдалося затримати всіх підозрюваних у пограбуванні Лувру?
Поліцейські тримають під вартою двох з п'яти підозрюваних, які могли пограбувати Лувр у Парижі 19 жовтня. Справу передали до суду.
Зокрема, в крадіжці й участі в організації злочинної групи звинувачують 38-річну жінку, наразі вона перебуває під арештом. Інший підозрюваний – це 37-річний чоловік. Трьох інших осіб, які можуть також бути причетними до злочину, з невідомих причин відпустили.
Минулого тижня правоохоронці також заарештували двох чоловіків, які могли входити до команди грабіжників – це чоловіки 34 і 39 років. Останній раніше мав судимість за крадіжки з обтяжувальними обставинами у 2008 та 2014 роках.
У суботу, 1 листопада, Паризька прокуратура доставила кількох підозрюваних злочинців до суду, однак їхня кількість не уточнюється.
Що відомо про пограбування Лувру?
19 жовтня невідомі особи пограбували галерею Аполлона у Луврі. За 7 хвилин викрали цінні коштовності. Сума того, що зникло з експозиції, сягає 88 мільйонів євро. Аби затримати грабіжників залучили правоохоронців навіть з Інтерполу.
Аби проникнути в Лувр, злочинці прикинулися працівниками музею. Їм, ймовірно, допомагав один з охоронців. Після крадіжки всі вони втекли з місця.
Попри те, що злочинців вже затримали, викрадені експонати не вдалося знайти. Слідчі активно працюють над їх поверненням. Досі шукають діадему імператриці Євгенії з майже 2 000 діамантами, а також намисто з сапфірами останньої королеви Франції Марії-Амелії та матері Наполеона III Гортензії де Богарне.
Після пограбування Лувр передав частину коштовностей на зберігання до Банку Франції, аби вони перебували під охороною поліції.