Збив автівкою на смерть: у Туреччині українець помстився озброєним грабіжникам, – ЗМІ
Джерело:Alanya Gazetesi
У Туреччині двоє зловмисників під'їхали на мотоциклі до легковика, в якому сидів українець. Вони розбили бокове скло, пригрозили водію зброєю та поцупили сумку з грошима.
Кримінальний інцидент стався 10 листопада в районі Аланії. У сумці українця, який займається електронною комерцією, було 35 000 євро.
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Чим завершилося пограбування у Туреччині
За даними місцевих ЗМІ, поцупивши гроші, зловмисники спробували втекти на мотоциклі. Однак українець Дмитро Ц. почав їх переслідувати на своїй автівці. Він проїхав близько 300 метрів та врізався в їхній мотоцикл. Грабіжники з нього впали та померли на місці аварії.
Пограбування українця в Туреччині: відео Antalya Hakkinda
За даними Antalya Hakkinda, грабіжники Мурат О. та Ельнур Б. були громадянами Азербайджану. Однак інше видання Alanya Gazetesi пише, що Мурат О. мав турецьке громадянство, а Ельнур Б. – азербайджанське.
Українця затримали місцеві правоохоронці. Згодом його доставили до будівлі суду, а після цього заарештували та відправили до в'язниці.
Інші випадки пограбування українців за кордоном
- Не так давно в Іспанії пограбували продюсерку Алю Касперську. Шахраї змусили вагітну водійку зупинити автівку та поцупили в неї документи та гроші. На щастя, їй допоміг далекобійник з Білої Церкви, що проїжджав повз.
- Як повідомлялося раніше, у Польщі під час повернення в Україну в нашої громадянки зловмисник вкрав близько 90 000 гривень та паспорти. Після цього місцевий грабіжник спалив документи.
- Нагадаємо, у Фоззі та Фагота з гурту ТНМК вкрали гроші, документи та техніку. Це сталося у Німеччині під час їхнього благодійного туру.
- Українська гімнастка Ганна Різатдінова теж раніше стала жертвою грабіжників. Після повномасштабного вторгнення Росії спортсменка виїхала в Європу з маленьким сином заради його безпеки, однак там зловмисники розбили скло в її машині та поцупили дві валізи та всі документи.