Грабування України: як люди Порошенка нахабно піаряться за держкошти

Адміністрація Порошенка посилює владну вертикаль напередодні виборів. Мета – збереження чинного президента на посаді та контроль над корупційними потоками.

Попереду вибори президента та парламенту, за результатами яких керівні клани хочуть зберегтися на потоках та посадах, отримавши мандат ще на п'ять років грабувати Україну.

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Цій логіці підпорядкована розставлення відданих Петру Порошенку людей на посадах. У серпні Банкова призначила керівником СБУ по Києву та Київській області Олега Валендюка – людину з особистої обойми Порошенка.

СБУ в Києві та області є третьою по значущості посадою в ієрархії спецслужби, адже в столиці та навколо неї зареєстровані, проживають або роблять бізнес як ті, хто можуть становити конкуренцію Порошенку на виборах, так і ті, хто може підтримувати його опонентів матеріально.

Блок Порошенка в Київській області очолює особисто президентським смотрящий та однополчанин Ігор Кононенко. Перший заступник у нього – колишній генпрокурор Віталій Ярема. Тому не дивно, що на допомогу їм поставили близького до Порошенка Валендюка, який в часи Яреми був першим заступником прокурора Києва.

Ба більше, Валендюк навіть очолював столичну прокуратуру, зокрема робив це попри пряму заборону закону – він підпадав під люстрацію, адже був на одній з керівних посад в часи Пшонки-Януковича. Але для особливо цінних кадрів Порошенка було винайдено спосіб уникати люстрації – одна і та сама трійка суддів Окружного адміністративного суду Києва врятувала від звільнення з посад не тільки Валендюка, але і, наприклад, керівницю фіскальної служби в Києві Людмилу Демченко з обіймів Ніни Южаніної.



Ігор Кононенко

Зв'язка Валендюк-Кононенко вже спрацювала, коли Банковій треба було приберегти для себе державну компанію Центренерго в якості "дійної корови". І щоб не допустити туди призначення незалежного керівника, відібраного на конкурсі, то саме очолювана Валендюком прокуратура Криму відкривала кримінальні провадження на тих, хто перемагав на конкурсі, тому підприємство залишалося в руках смотрящих Кононенка.



Олег Валендюк

І от тепер тандем Валендюк-Кононенко має спрацювати на виборах в ім'я Порошенка та його збереження біля годівниць. Мати свого СБУшника особливо важливо для Кононенка, адже в цій області завжди були сильними позиції блоку Тимошенко і колись на місцевих виборах вона зібрала абсолютно більшість голосів.

Оскільки похвалитися в реформуванні України Кононенку немає чим, то ставка тепер робиться на адміністративний ресурс. Сам Кононенко обрав для себе Київську область як трамплін для збереження в політиці, він уже не перший місяць засіває обласний округ з центром в Обухові.

На кожне свято він розносить по містах та селах подарунки, креатив дійшов до того, що на 8 березня жінкам в окрузі дарували китайські рушники та мийні засоби. Влітку він роздарує торти до дня села та хизується тим, як завдяки адмінресурсу бюджетні гроші направляються на його вотчину. Кононенко опустився до того, що присвоює собі як досягнення фінансування коштом бюджету, тобто нас з вами як громадян та платників податків, будівництво спортивних майданчиків та навіть інвентар для дитячого садку.

Днями Кононенко знову похвалився, що за його допомогою виділено 7,5 мільйонів гривень на школу в селі Глеваха. Щоправда, гроші – народні, а піариться на них депутат. Маючи доступ до кабінету Порошенка, Кононенко, який в разі зміни влади може потрапити на лаву підсудних, намагається продати свою наближеність до президента як спосіб розв'язання проблем села, а замість отримати від ошуканих виборців мандат ще п'ять років бути біля годівниці.

Чинна влада не бажає міняти закон про вибори, тому що вони знають, як перемагати в умовах масового зубожіння населення, спричиненого їхніми ж діями. Майстер-клас політичної корупції показав Сергій Березенко, який фактично скупив Чернігівський округ, ставши депутатом на довиборах.

Нині Березенко – один з керівників штабу Порошенка на виборах. Він, Кононенко і ще один президентський соратник Олесь Довгий дуже добре знають, як працює політична корупція відтоді, як вони всі були членами команди Черновецького. А тому аналогічний сценарій засіювання гречкою запланували на наступні парламентські вибори. І вже зараз Березенко не соромиться публічно атакувати новий виборчий кодекс, який запрограмований скасувати продажні мажоритарні вибори.



Сергій Березенко

Аби тільки не приймати такий небезпечний для чинних кланів закон, вигадуються найабсурдніші відмовки. Починають казати про те, що 4 тисячі поправок, внесених до кодексу, є непіднімними, хоча парламент неодноразово розбирався з такими об'ємними законопроектами, якщо для цього є політична воля.

Треба розуміти на кому висить провал виборчих змін. Профільним комітетом для Виборчого кодексу є комітет з питань правової політики на чолі з соратником Березенка та Порошенка Русланом Князевичем. Саме йому було доручено очолити процес доопрацювання документа ще 7 листопада минулого року, але робоча група змогла провести перше засідання аж через півроку, 4 квітня.

Зараз мета влади – провалити кодекс, прикриваючись резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи про неможливість змін у законодавстві за рік до виборів. Хоча саме в їх руках були всі інструменти, щоб протягом чотирьох років ухвалити закон-обіцянку, змінені виборчі правила можна знайти і в програмі Порошенка "Жити по-новому", і в коаліційній угоді за 2014 рік.

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Немає тільки одного – бажання по-справжньому боротися з корупцією. Тому наше завдання на найближчі тижні – в терміни за рік до парламентських виборів провести новий виборчий кодекс. Саме тому на 4 вересня під парламентом запланована велика акція за зміни правил до парламенту. Тому завдяки тиску вулиці нам вдалося ухвалити закон про антикорупційний суд.

І тепер час міняти виборчу систему, без чого ми ніколи не отримаємо чесної влади в Україні, яка працюватиме в інтересах усіх громадян, а не кількох корупційних сімей мародерів.