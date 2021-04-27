Погром з сокирою в АТБ у Маріуполі: дружина нападника зробила заяву – відео

У Маріуполі чоловік влаштував у супермаркетів погром. Він лаявся й трощив сокирою вітрини та товари. Його дружина пояснила свою версію подій того дня.

За її словами, 22 квітня вона прийшла у супермаркет зі своїми дітьми – їм 4 та 11 років. Вона допомогла їм вибрати товар, дала гроші, залишила на касі, зачекати поруч.

До теми У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет, захищаючи дружину: відео 18+

Суперечка виникла через маски

Коли підійшла черга дітей, касирка нібито вимагала, аби вони наділи маски, бо нічого не продасть. Далі між жінкою та представниками АТБ спалахнула суперечка.

Я стверджувала, що її вимоги незаконні. І вимагала, аби вона назвала статтю у Конституції, де написано, що ми зобов'язані носити маски, тим більше – наші діти,

– зазначила дружина затриманого.

Й додала, що після цього на неї та дітей посипалися образи – як від персоналу супермаркету, так й від покупців, які стояли у черзі до каси.

Жінка підкреслила, що є алергічним астматиком, й мовляв, саме тому не може носити маску. Їй казали, що викликати поліцію, закликали вигнати її та дітей з магазину.

Жінка заявила, що її побили невідомі

Далі на мене напала невідома, схопила мене за волосся і била руками. Потім забіг її чоловік, він допомагав бити мене на очах у моїх дітей,

– зазначила жінка.

Й запевнила, що ця пара відпустила її лише після того, як почали кричати діти. Після цього обоє нібито втекли на своєму автомобілі, проте вона встигла зафіксувати їх на відео.

За словами дружини дебошира, АТБ нібито приховує відео з камер спостереження. Мовляв, під час обрання запобіжного заходу її чоловіку там заявили про технічні неполадки.

Дружина затриманого наголосила, що її чоловік діяв у стані афекту, намагаючись захистити сім'ю. Завершила своє звернення вона проханням про "моральну та матеріальну допомогу."

Погром в АТБ у Маріуполі: що відомо

Зловмисник пошкодив вітрини та товар сокирою. На щастя, ніхто не постраждав. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Спочатку він сам опублікував у соцмережі відео погрому, заявивши, що його дружину вдарив невідомий. Згодом цей допис зник з його сторінки.

За місцем проживання затриманого, правоохоронці вилучили зброю та наркотики. Напередодні йому обрали запобіжний захід – 2 місяці під вартою без права внесення застави.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотиків.