Погроз не було, – Стерненко розповів про життя в СІЗО

Сергій Стерненко, який кілька тижнів провів у СІЗО, заявив, що не чув погроз у свій бік. За словами активіста, адміністрація СІЗО забезпечувала йому безпеку.
Джерело:"Букви"
Стерненко припустив, що це могло статися і через резонансність справ. Крім того, щодо активіста досі діють заходи безпеки через замовний напад.
Важливо Це ще не перемога, – Стерненко про зміну запобіжного заходу
Стерненко про умови у СІЗО і погрози
Сергій Стерненко назвав умови у СІЗО не найкращими та наголосив, що в Україні варто провести реформу. Він підкреслив, що СІЗО – це не колонія і там перебувають люди, які ще не засуджені. За словами Стерненка, ув'язнені у СІЗО перебувають в гірших умовах, ніж злочинці у колоніях.
Активіст наголосив, що погроз в його бік не було. Він додав, що адміністрація СІЗО забезпечувала йому необхідну безпеку.
Вже коли я вийшов на домашній арешт – побачив пост Шарія. Що нібито хтось у СІЗО Одеси на мене чекав. Мені ця публікація сподобалася. Бо коли він публікує фото чи то прихильників, чи то членів партії, які сидять в СІЗО, – це хороше фото. Щиро зичу їхньому лідеру також до них долучитися,
– заявив Стерненко.
Водночас активіст сказав, що це фото свідчило про те, що в арештованих є мобільний телефон, на який і зробили фото. Але після їхнього фото, ймовірно, мобільний у них відібрали, припустив Стерненко.
Справа Сергія Стерненка: все, що варто знати
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили у нібито організації викрадення у 2015 році ексдепутата райради Сергія Щербича.
- Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами (мовиться про 300 гривень). Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- Сам активіст назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова у тому, що вони тиснули на суд.
- Однак вже 9 квітня суд змінив запобіжний захід Стерненку. Відтепер він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.