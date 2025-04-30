На Харківщині чоловік погрожував ножем співробітникам ТЦК

У Харкові чоловік погрожував ножем співробітникам ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Поліція відкрила кримінальне провадження за погрозу вбивством, ніж вилучено як речовий доказ.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області. У Новобаварському районі Харкова 29 квітня стався інцидент, коли 29-річний чоловік погрожував ножем співробітникам ТЦК під час перевірки військово-облікових документів.

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Погроза ножем у Харкові

За інформацією поліції, під час перевірки облікових документів громадян порушник поводився агресивно і, діставши ніж, почав погрожувати застосуванням зброї.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 від оператора "102". Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, співробітник Шевченківського РТЦК та СП звернувся із письмовою заявою, в якій пояснив, що чоловік не пройшов перевірку документів і під час конфлікту погрожував йому ножем.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили ніж як речовий доказ.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Наразі ведеться слідство.