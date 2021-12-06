Погрожувала прокляттям і смертю: на Тернопільщині ворожка обчистила жінку на 170 тисяч
Джерело:Нацполіція
На Тернопільщині ворожка обікрала місцеву жительку. Вона задурила жінці голову погрозами про прокляття і смерть, а тоді ще й обчистила її помешкання.
Жертвою пройдисвітки стала жителька Підгайчиків Зборівської громади. Дівчина сама привела до свого дому невідому жінку, злякавшись її "пророцтв".
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Ворожка обчистила житло жінки
3 грудня до поліцейських Зборова звернулася 21-річна жінка. Вона розповіла, що її помешкання обікрала невідома жінка. Вона винесла всі заощадження потерпілої на загальну суму у понад 170 тисяч гривень.
Що передувало діям зловмисниці
Правоохоронці взялися з'ясовувати, що ж перебувало цьому інциденту. Стало відомо, що потерпіла сама привела до хати незнайому жінку, яку зустріла в Тернополі.
Незнайомка залякала дівчину тим, що її рідним загрожує смерть, якщо не очистити від прокляття усі цінні речі, які зберігаються у хаті.
Злякавшись, дівчина викликала таксі та поїхала з обласного центру до рідного села, взявши з собою "рятівницю". Постраждала мало що пам'ятає з періоду спілкування з незнайомкою, ба більше – навіть не пригадує, як виглядала зловмисниця.
Оговталася жінка вже над вечір, хоча гроші зі сховку зникли ще до обіду.
Поліція просить допомогти знайти ворожку
Поліцейські отримали зображення з камери спостереження, але обличчя зловмисниці на ньому не видно. Тому правоохоронці звертаються до усіх, хто міг бути свідком тієї події, надати інформацію, яка допомогла б встановити особу лиходійки.
Як не стати жертвою ворожок: поради
- за можливості одягайте "маску" та уникайте прямих зорових контактів;
- не відповідайте на запитання ворожок, не розповідайте інформацію про себе;
- говоріть тверде "ні", адже це можу спантеличити зловмисників;
- не дозволяєте таким людям торкатися до вас;
- намагайтеся привернути увагу людей, які навколо вас.