"Або Путіна вб'ють, або країна по-іншому порине в смуту": кадирівці погрожують москвичам

Нещодавно у Москві спалахнув скандал через плани на будівництво мечеті на "святому православному місці", москвичі виходили на мітинги та збирали підписи проти. Натомість кадирівці з передової записали до них загрозливе відео звернення, мовляв, вони воюватимуть з тими, хто виступає проти будівництва мечеті.

Агресивні заяви кадирівців та прямі погрози москвичам – це лише початок того, що відбуватиметься в Росії після поразки. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Яковенко повідомив, що зараз мер Москви Сергій Собянін сказав, що плани на мечеть вони не відкидають, але будуватимуть її подалі. А проти Собяніна кадирівці навряд зможуть протестувати, адже той зараз збирає власну ПВК.

Для мене очевидно, те що зараз відбувається – це певний пролог до того, що відбуватиметься після путінської Росії: або Путіна вб'ють після того, як Росія зазнає поразки, або іншим шляхом Росія порине в смуту,

– додав спікер.

Більше зброї – більше загроз

Після нищівної поразки в Росії почнуться погрози і від кадирівців, і від Євгєнія Пригожина та його поплічників. З іншого боку, може і росгвардія під керівництвом Віктора Золотова почати власні автономні дії, зауважив опозиціонер.

Загалом кількість цих відв'язаних корабельних гармат, що будуть бовтатися по великих просторах Росії і стріляти в усі сторони, може бути такою, що громадянська війна після Жовтневої революції може здатися легкою прогулянкою,

– наголосив Яковенко.

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