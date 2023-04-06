"Або Путіна вб'ють, або країна по-іншому порине в смуту": кадирівці погрожують москвичам
Нещодавно у Москві спалахнув скандал через плани на будівництво мечеті на "святому православному місці", москвичі виходили на мітинги та збирали підписи проти. Натомість кадирівці з передової записали до них загрозливе відео звернення, мовляв, вони воюватимуть з тими, хто виступає проти будівництва мечеті.
Агресивні заяви кадирівців та прямі погрози москвичам – це лише початок того, що відбуватиметься в Росії після поразки. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Яковенко повідомив, що зараз мер Москви Сергій Собянін сказав, що плани на мечеть вони не відкидають, але будуватимуть її подалі. А проти Собяніна кадирівці навряд зможуть протестувати, адже той зараз збирає власну ПВК.
Для мене очевидно, те що зараз відбувається – це певний пролог до того, що відбуватиметься після путінської Росії: або Путіна вб'ють після того, як Росія зазнає поразки, або іншим шляхом Росія порине в смуту,
– додав спікер.
Більше зброї – більше загроз
Після нищівної поразки в Росії почнуться погрози і від кадирівців, і від Євгєнія Пригожина та його поплічників. З іншого боку, може і росгвардія під керівництвом Віктора Золотова почати власні автономні дії, зауважив опозиціонер.
Загалом кількість цих відв'язаних корабельних гармат, що будуть бовтатися по великих просторах Росії і стріляти в усі сторони, може бути такою, що громадянська війна після Жовтневої революції може здатися легкою прогулянкою,
– наголосив Яковенко.
- В Москві планують звести найбільшу в Європі мечеть. Православні росіяни збунтувалися проти цієї ідеї.
- Московська влада посилається на те, що чотири наявні вже не вміщують всіх мусульман.
- Натомість Рамзан Кадиров заявив, що незгодні розпалюють міжнародну ворожнечу в Росії. За традицією висновок такий – вони мають бути знищені, був запропонований і легший варіант – посадити під арешт або відправити воювати в Україну.