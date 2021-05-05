Верховний суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору "ви*бати собачий рот"

Одіозний Андрій Портнов погрожував прокурору Олександру Божку "ви*бати у тупий собачий рот". Справа про ці погрози нарешті зрушила з місця, і Верховний суд відкрив провадження.
Джерело:фейсбук Романа Маселка
Як розповів членом правління Фундації DEJURE Роман Маселко, у суді вдалося надати достатню кількість доказів. До того ж справа має значний суспільний резонанс.
Раніше Апеляційний суд відмовив Портнову у справі щодо перегляду підручників з історії
Справу проти Портнова таки відкрили
Важливо зазначити, що перш ніж справу відкрив Верховний суд, прокурору Божку і адвокатам довелося пройти низку процесуальних "кіл пекла".
Божко подав у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури скаргу, але там відмовились навіть відкрити дисциплінарне провадження. Обґрунтування – немає доказів, що телеграм Портнова дійсно належить самому Портнову.
Ми оскаржили сліпоту КДКА. Окружний адмінсуд Києва прогнозовано відмовив. Шостий апеляційний підтримав рішення ОАСКу і навіть заявив, що його рішення остаточне і не підлягає оскарженню,
– розповів Роман Маселко.
Однак юристи подали касацію, і 29 квітня Верховний суд таки відкрив провадження. Як справа розгортатиметься далі – буде цікавим кейсом: чи покарають "авторитетного адвоката" чи покажуть прецедент, коли будь-хто зможе ображати прокурорів.
Інформація з ЄДРСР / Зображення з фейсбуку Маселка
Маселко розповідає: під час розгляду справи Портнов вже не був таким сміливим, і жодного разу не те, щоб не погрожував, а навіть не відкрив свого рота.
Портнов проти Божка
- На початку 2019 року прокурор Олександр Божко активізував розслідування про ймовірне незаконне збагачення, зловживання повноваженнями та привласнення майна Андрієм Портновим.
- Прокурор одразу отримав від політика повідомлення з погрозами, щоб його справу закрили. Портнов тоді прославився словами про "собачий рот", який пізніше запозичив Олександр Дубінський.
- Очевидно, так він прагнув залякати прокурора та змусити його закрити справу. Проте Божко не злякався, а задокументував усі ці погрози та подав заяву про злочин.
- ДБР зареєструвало провадження за 2 статтями кримінального кодексу та почало розслідування, втім, у ДБР фактично нічого не зробили.
- Проте Божко не здавався і намагався оскаржити справу.