Верховний суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору "ви*бати собачий рот"

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Одіозний Андрій Портнов погрожував прокурору Олександру Божку "ви*бати у тупий собачий рот". Справа про ці погрози нарешті зрушила з місця, і Верховний суд відкрив провадження.

Джерело:

фейсбук Романа Маселка

Як розповів членом правління Фундації DEJURE Роман Маселко, у суді вдалося надати достатню кількість доказів. До того ж справа має значний суспільний резонанс.

Раніше Апеляційний суд відмовив Портнову у справі щодо перегляду підручників з історії

Справу проти Портнова таки відкрили

Важливо зазначити, що перш ніж справу відкрив Верховний суд, прокурору Божку і адвокатам довелося пройти низку процесуальних "кіл пекла".

Божко подав у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури скаргу, але там відмовились навіть відкрити дисциплінарне провадження. Обґрунтування – немає доказів, що телеграм Портнова дійсно належить самому Портнову.

Ми оскаржили сліпоту КДКА. Окружний адмінсуд Києва прогнозовано відмовив. Шостий апеляційний підтримав рішення ОАСКу і навіть заявив, що його рішення остаточне і не підлягає оскарженню, 
– розповів Роман Маселко.

Однак юристи подали касацію, і 29 квітня Верховний суд таки відкрив провадження. Як справа розгортатиметься далі – буде цікавим кейсом: чи покарають "авторитетного адвоката" чи покажуть прецедент, коли будь-хто зможе ображати прокурорів. 


Інформація з ЄДРСР / Зображення з фейсбуку Маселка

Маселко розповідає: під час розгляду справи Портнов вже не був таким сміливим, і жодного разу не те, щоб не погрожував, а навіть не відкрив свого рота. 

Портнов проти Божка 

  • На початку 2019 року прокурор Олександр Божко активізував розслідування про ймовірне незаконне збагачення, зловживання повноваженнями та привласнення майна Андрієм Портновим.
  • Прокурор одразу отримав від політика повідомлення з погрозами, щоб його справу закрили. Портнов тоді прославився словами про "собачий рот", який пізніше запозичив Олександр Дубінський.
  • Очевидно, так він прагнув залякати прокурора та змусити його закрити справу. Проте Божко не злякався, а задокументував усі ці погрози та подав заяву про злочин.
  • ДБР зареєструвало провадження за 2 статтями кримінального кодексу та почало розслідування, втім, у ДБР фактично нічого не зробили. 
  • Проте Божко не здавався і намагався оскаржити справу.