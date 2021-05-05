Верховний суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору "ви*бати собачий рот"

Одіозний Андрій Портнов погрожував прокурору Олександру Божку "ви*бати у тупий собачий рот". Справа про ці погрози нарешті зрушила з місця, і Верховний суд відкрив провадження.

Як розповів членом правління Фундації DEJURE Роман Маселко, у суді вдалося надати достатню кількість доказів. До того ж справа має значний суспільний резонанс.

Раніше Апеляційний суд відмовив Портнову у справі щодо перегляду підручників з історії

Справу проти Портнова таки відкрили

Важливо зазначити, що перш ніж справу відкрив Верховний суд, прокурору Божку і адвокатам довелося пройти низку процесуальних "кіл пекла".

Божко подав у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури скаргу, але там відмовились навіть відкрити дисциплінарне провадження. Обґрунтування – немає доказів, що телеграм Портнова дійсно належить самому Портнову.

Ми оскаржили сліпоту КДКА. Окружний адмінсуд Києва прогнозовано відмовив. Шостий апеляційний підтримав рішення ОАСКу і навіть заявив, що його рішення остаточне і не підлягає оскарженню,

– розповів Роман Маселко.

Однак юристи подали касацію, і 29 квітня Верховний суд таки відкрив провадження. Як справа розгортатиметься далі – буде цікавим кейсом: чи покарають "авторитетного адвоката" чи покажуть прецедент, коли будь-хто зможе ображати прокурорів.



Інформація з ЄДРСР / Зображення з фейсбуку Маселка

Маселко розповідає: під час розгляду справи Портнов вже не був таким сміливим, і жодного разу не те, щоб не погрожував, а навіть не відкрив свого рота.

Портнов проти Божка