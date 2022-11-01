"Роблять обережні кроки": Жданов пояснив, чому світ досі терпить нахабну брехню Путіна

Росія лякає світ то застосуванням ядерної зброї, то починає розмови про" брудну" бомбу. Захід намагається стримано реагувати на її провокації та дезінформацію.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал. За його словами, країни Заходу не хочуть дражнити Росію та давати їй приводу для того, щоб розв'язати першу світову ядерну війну.

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Жданов зазначив, що Росія має другий у світі ядерний арсенал. Якщо Захід зараз на неї жорстко "наїде", то ніхто не може гарантувати наслідків.

Росіяни розтрублять це всередині країни. Вони це виставлять як напад на Росію. Не факт, що вони не дадуть відповідь ядерним ударом,

– заявив військовий експерт.

Він зауважив, що, звісно ж, знищити всю планету Росії не вдасться, але ніхто не хоче отримати ядерний заряд по території своєї країни. Тому що всі ніби як вірять у систему протиракетної оборони, але водночас ніхто не хоче ризикувати й випробувати її в дії.

Тому, за словами Жданова, цивілізовані країни вирішили не дражнити Росію, не давати їй приводу для того, щоб розв'язати першу світову ядерну війну. Ось у чому головна проблема.

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Світ робить дуже обережні кроки щодо Росії

Жданов зауважив, що Росію задушують повільно з допомогою санкцій та поразки на полі бою. Її підводять до того, що треба розбалансувати систему влади.

Якщо, припустимо, Путіна його оточення усуває від влади, то влада, яка прийде, вже матиме меншу легітимність. Їм треба буде провести вибори,

– сказав військовий експерт.

До того ж, за його словами, Путін створив у Росії систему, згідно із якою: є Путін – є Росія, немає Путіна – немає Росії. Підтримка глави Кремля зараз дуже висока й становить понад 50%. І ці росіяни, а особливо ті, хто пам'ятає та тримаються за "совок", будуть готові за його покликом помирати за батьківщину.

Тому світ робить дуже обережні кроки із задушення Російської Федерації,

– наголосив Жданов.

Він додав, що Захід робить так, аби економіка ніби як упала, але не зовсім через те, що на Росію різко "наїхали", а тому, що Москва сама гнила всередині.

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