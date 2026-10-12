США погрожували Драпатому й Палісі обмежити підтримку України через атаки на НПЗ Росії

Адміністрація Трампа попередила Україну та європейських союзників, що США можуть призупинити обмін розвідувальними даними та закупівлю європейськими країнами американської зброї для України, якщо Київ не припинить глибокі удари по російських енергетичних об'єктах. Виявляється, американці зверталися навіть безпосередньо до українських командирів.

Представник США повідомив, що американські перемовники наголошували українській стороні: Сполучені Штати є надійним партнером, який надає боєприпаси та розвіддані, тому Україні не варто вдаватися до дій, що шкодять американським споживачам. Про це CNN та The Kyiv Independent повідомили європейські та українські посадовці.

Кому з українських посадовців дзвонили американці

Попередження від Державного департаменту та Пентагону були надіслані протягом вихідних українським та європейським посадовцям.

Двоє українських чиновників повідомили, що їхні американські колеги чітко дали зрозуміти: Вашингтон покладатиме на Київ відповідальність, якщо російська енергетична інфраструктура зазнає ударів під час нещодавно оголошеного режиму припинення вогню.

Вони телефонували всім вищим військовим посадовцям із погрозами. Вони кажуть усім, що припинять як обмін розвідувальними даними, так і програму PURL,

– розповіло українське джерело.

Водночас кілька високопоставлених українських посадовців повідомили, що Київ не був заздалегідь поінформований про оголошення Трампом перемир'я 11 жовтня. Саме після цієї заяви на Україну, як повідомляється, почали тиснути, вимагаючи дотримуватися режиму припинення вогню та утримуватися від ударів по російських нафтопереробних заводах.

За даними The Kyiv Independent, дзвінки від американської сторони отримали заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, який відповідає за військові питання, та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий.

Паліса підтвердив виданню Financial Times, що отримував погрози від адміністрації Трампа.

Нагадаємо, що тим часом Росія й сама відмовилася йти на тимчасове перемир'я. Глава МЗС Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що Україна не заслуговує на це, бо Європа матиме можливість "накачати новими озброєннями для продовження терористичної війни проти російського народу".

А от щодо припинення ударів по НПЗ, то в Україні був лише один такий об'єкт. Він був сильно пошкоджений російськими ударами ще раніше. Тим часом у Росії є десятки нафтопереробних заводів.