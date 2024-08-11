Білорусь бреше про уламки українських дронів і погрожує закрити посольство

В білоруському оборонному відомстві оприлюднили нібито залишки українських безпілотників, які порушили кордон їхньої країни. Водночас в МЗС Білорусі пригрозили закриттям українського посольства у Мінську.

Про це йдеться у заяві міністерства оборони Білорусі, а також у повідомленні пропагандистського державного агентства в країні, пише 24 Канал.

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Білорусь хоче закрити українське посольство через нібито падіння дронів

У міноборони Білорусі оприлюднили нібито залишки українських безпілотників, які порушили кордон. "Все, що залишилося від БПЛА, які порушили державний кордон Білорусі в повітряному просторі", – написали там.

Пропагандистське агентство заявило, що під час дослідження уламків нібито виявлено "електричний двигун, електронні компоненти країн НАТО, активну багаточастотну антену американського виробництва, бельгійську навігаційну систему".

Імовірно, збиті безпілотники збирали спільно з натовськими інженерами,

– йдеться у повідомленні.

На тлі цього в МЗС Білорусі заявили тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що країна може порушити питання про доцільність подальшої присутності в Мінську диппредставництва України.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що над його країною літали "українські дрони". Він звинуватив Україну у порушенні повітряного простору та вже пригрозив відповіддю.