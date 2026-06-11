Коли похолоднішає в Україні, і де чекати зливи та грози: дані синоптиків

Погода на території України найближчими днями погіршиться, частині регіонів накриють дощі та грози, подекуди опади будуть значними. Ба більше, наприкінці тижня також прогнозується зниження температури

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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Коли погіршиться погода в Україні?

За даними синоптиків, у найближчі дні в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами. Уже 11 червня опади прогнозують у західних і південно-східних областях, а на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливі значні дощі.

Водночас на решті території країни істотних опадів не передбачається. Вже 12 – 13 червня короткочасні дощі та грози охоплять більшість регіонів України. Найскладніші погодні умови 12 червня очікуються у Хмельницькій області.

Також негода прогнозують у більшості північних і центральних регіонів, а також у Миколаївській та Одеській областях, де місцями пройдуть значні дощі. Температура повітря уночі становитиме в межах від 10 до 18 градусів тепла.

Удень 11 – 12 червня прогнозують від 23 до 28 градусів тепла, проте у західних областях буде прохолодніше. Уже 13 червня значення знизяться до 15 – 23 градусів тепла по всій країні, за винятком південно-східної частини.

Яку погоду чекати?

Нагадаємо, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт також нещодавно повідомляв, що найближчим часом через проходження атмосферних фронтів в полі зниженого атмосферного тиску подекуди можливі грози та зливи.

Ба більше, за його словами, дещо прохолодніше найближчими днями буде у західних областях, де стовпчики термометрів показуватимуть частково нижчі значення у порівнянні з південною та південно-східною частиною.