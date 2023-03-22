Коли в Україну повернеться похолодання: синоптики назвали дату

Після досить-таки теплої погоди в Україні знову може похолодати. Так, за прогнозом синоптиків, зниження температури очікується вже незабаром.

В Україні знову похолодає

На вулиці вже справжня весна, морозів немає навіть вночі. У частині областей температура сягнула до +6 градусів. Вдень, звичайно, значно більше. Зокрема, на 23 березня прогнозують від 11 до 17 градусів тепла. У п'ятницю – до +19.

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Цікаво, що вже наприкінці місяця на території України знову ймовірне похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближче похолодання прийде з 28-го березня,

– зазначила Діденко.

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Весна – перехідний сезон. Тож мінливість погоди та коливання температур є звичними для цієї пори року.