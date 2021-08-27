Похолодання і дощі на Заході: якою буде погода в останні вихідні літа

У західних областях на 28 та 29 серпня синоптики прогнозують прохолодну погоду та зливи. Натомість у решті регіонів останні вихідні літа будуть теплими та сонячними.

Погода знову поділить країну на 2 частини: в одній пануватиме вже осіння погода, в іншій – ще літня спека.

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Прогноз погоди на 28 серпня

У суботу, 28 серпня, дощі прогнозують одразу у 10 областях – західних, частково північних, а також Вінницькій та Житомирській. Там температура повітря становитиме від +18 до +23 градусів.

На решті територій буде сухо та спекотно. А повітря прогріється до +25…+31 градуса. Найвищих позначок термометри досягнуть на Херсонщині, Луганщині та у Криму.



Прогноз погоди на 28 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Погода 29 серпня

У неділю ситуація з дощами буде схожою, їх очікують у тих же областях. Однак синоптики також попереджають і про грози. У західних і частині північних областей температура повітря становитиме +18...+22 градуси.

Натомість Схід та Південь й надалі тішитиме сонце та все ще літня спека. Повітря у середньому прогріється до +27...+32 градусів. Водночас на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині очікують ще вищі показники – до +33 градусів.



Прогноз погоди на 29 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру