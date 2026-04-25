24 Канал Новини України
25 квітня, 20:00
Синоптик відповів, коли знову похолоднішає, і чи стабілізується погода згодом

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Початок наступного тижня розпочнеться з нічних заморозків, проте вдень буде дещо тепліше, каже Віталій Постригань.
  • З 26 квітня очікується короткочасне потепління до 16 – 18 градусів, яке потім змінить холодний атмосферний фронт.
Початок наступного тижня розпочнеться з нічних заморозків, поривчастий вітер посилюватиме відчуття холоду. Але у денні години буде дещо тепліше.

Відповідну інформацію оприлюднив керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.

Коли і як зміниться погода?

Синоптика каже, що 26 квітня у денні години, зокрема у Черкаській області, подекуди пригріє до 16 – 18 градусів тепла, але таке тепло буде короткочасним, бо погоду змінить холодний атмосферний фронт із північного заходу.

За його словами, такі зміни принесуть опади у вигляді дощу, грози, град, шквали, а також адвекцію арктичного повітря з північних широт. У зв'язку з цим температурний фон, імовірно, знизиться орієнтовно на 5 – 7 градусів.

Згідно з попередніми оцінками, у понеділок, 27 квітня, у нічні години температура повітря знизиться до заморозків 0 – 2 градусів, удень буде лише 9 – 11 градусів тепла, відчуття холоднечі посилюватиме рвучкий вітер.

У фінальні дні квітня нічні заморозки ще триматимуться, а вдень відчуватиметься більше тепла й сонячного світла. Квітень поступово повертатиметься в норму, 
– ідеться у повідомленні.

Якою буде погода найближчими днями?

  • До кінця цього тижня погоду визначатимуть циклони, через що прогнозують коливання температур і атмосферного тиску. У більшості регіонів пройдуть дощі з поривчастим вітром і грозами, також можливі заморозки.

  • Укргідрометцентр також повідомляв, що наприкінці тижня і протягом наступного в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температури коливатимуться від 1 до 17 градусів тепла, залежно від регіону.

  • До слова, травень в Україні, який розпочнеться вже незабаром, очікується прохолоднішим за кліматичну норму. Місячна кількість опадів у більшості областей, за даними синоптиків, становитиме від 35 до 76 міліметрів.

