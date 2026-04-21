"Про справжнє тепло можна забути": синоптик дав невтішний прогноз погоди в Україні

У середніх шарах тропосфери встановився північний процес, який блокує надходження теплого повітря і утримує холод над Україною. Фахівці попереджають, що прохолодні умови можуть затриматися до кінця квітня.

Таку інформацію повідомив керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.

Чи надовго буде похолодання?

Синоптик пояснив, що через вплив північного процесу у другій половині поточного тижня на синоптичних картах з'явиться так званий "пірнаючий" циклон, тобто атмосферний вихор, який стрімко рухається на південь.

Він переміщується з півночі зі швидкістю від 50 до 60 кілометрів за годину. Надалі з 23 квітня з акваторії Карського моря надійде нова порція холодного повітря, подекуди прогнозуються опади у вигляді дощів та вітер.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а от у денні години, у порівнянні з минулим тижнем, буде прохолодніше. Фахівець каже, що стовпчики термометрів покажуть від 6 до 11 градусів тепла.

За динамікою синоптичних процесів, цей холод прийшов надовго. Орієнтовно до кінця квітня про справжнє тепло можна забути. Тому важливо одягатися по погоді. Слідкуємо за короткостроковими прогнозами,

– пише він.

Якою буде погода найближчими днями?

У вівторок, 21 квітня, у більшості областей пройдуть помірні та значні дощі, винятком стане північна частина. У південних регіонах посиляться пориви вітру, який рухатиметься зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та північних областях очікуються заморозки в повітрі 0-3 градусів.

Удень прогнозують від 7 до 12 градусів тепла. У середу, 22 квітня, істотних опадів майже не буде. У більшості областей затримаються заморозки на поверхні грунту та у повітрі - прогнозують від 0 до 3 градусів морозу.

У південних областях температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень очікується від 9 до 14 градусів тепла. У четвер, 23 квітня, до більшості областей повернуться незначні а місцями помірні дощі.

Також синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, а вдень становитиме від 9 до 14 градусів тепла.

Які умови будуть в Україні?