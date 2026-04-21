"Про справжнє тепло можна забути": синоптик дав невтішний прогноз погоди в Україні
- Північний процес у тропосфері блокує приплив теплого повітря в Україну, через що холод затримається до кінця квітня.
- Протягом тижня очікуються дощі, сильні вітри, нічні заморозки, з денними температурами від 6 до 14 градусів тепла.
У середніх шарах тропосфери встановився північний процес, який блокує надходження теплого повітря і утримує холод над Україною. Фахівці попереджають, що прохолодні умови можуть затриматися до кінця квітня.
Таку інформацію повідомив керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.
Чи надовго буде похолодання?
Синоптик пояснив, що через вплив північного процесу у другій половині поточного тижня на синоптичних картах з'явиться так званий "пірнаючий" циклон, тобто атмосферний вихор, який стрімко рухається на південь.
Він переміщується з півночі зі швидкістю від 50 до 60 кілометрів за годину. Надалі з 23 квітня з акваторії Карського моря надійде нова порція холодного повітря, подекуди прогнозуються опади у вигляді дощів та вітер.
Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а от у денні години, у порівнянні з минулим тижнем, буде прохолодніше. Фахівець каже, що стовпчики термометрів покажуть від 6 до 11 градусів тепла.
За динамікою синоптичних процесів, цей холод прийшов надовго. Орієнтовно до кінця квітня про справжнє тепло можна забути. Тому важливо одягатися по погоді. Слідкуємо за короткостроковими прогнозами,
– пише він.
Якою буде погода найближчими днями?
У вівторок, 21 квітня, у більшості областей пройдуть помірні та значні дощі, винятком стане північна частина. У південних регіонах посиляться пориви вітру, який рухатиметься зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та північних областях очікуються заморозки в повітрі 0-3 градусів.
Удень прогнозують від 7 до 12 градусів тепла. У середу, 22 квітня, істотних опадів майже не буде. У більшості областей затримаються заморозки на поверхні грунту та у повітрі - прогнозують від 0 до 3 градусів морозу.
У південних областях температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень очікується від 9 до 14 градусів тепла. У четвер, 23 квітня, до більшості областей повернуться незначні а місцями помірні дощі.
Також синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, а вдень становитиме від 9 до 14 градусів тепла.
Які умови будуть в Україні?
Загалом погода на території України цього тижня буде вологою та нестійкою через надходження холодного циклону. Такі умови супроводжуватимуться дощами, які місцями будуть іти разом з мокрим снігом.
Також в Українському гідрометеорологічному центрі попереджають, що впродовж найближчих днів в Україні будуть заморозки. Така погода 21 – 22 квітня може зашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.
Крім вищезгаданого, синоптик Іван Семиліт повідомляв, що радше за все дощова погода не залишить територію Україну щонайменше до кінця наступного тижня, тому подекуди варто чекати інтенсивні опади.