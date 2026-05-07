Коли в Україну прийде похолодання: синоптикиня назвала дати послаблення спеки

Попри відчутне потепління, 9 – 10 травня в Україні можливе короткочасне зниження температури на 3 – 5 градусів від поточної градації. Водночас показники залишатимуться в межах кліматичної норми травня.

Відповідну інформацію в екслюзивному коментарі для 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли послабшає спека?

Наталія Птуха пояснила, що незначне похолодання впродовж 9 – 10 травня буде пов'язане з проходженням атмосферного фронту. Фахівчина розповіла, що для Київської області у цей період прогнозують збільшення хмарності.

Через це денний прогрів стане менш інтенсивним, ніж це було у попередні сонячні дні. За попередніми прогнозами, атмосферний фронт почне впливати на погоду з вечора 8 травня та утримається протягом вихідних.

Водночас питання опадів для Києва, за її словами, ще уточнюватимуть, оскільки у теплий період дощі під час проходження фронтів часто мають нерівномірний характер і безпосередньо залежать від прогрівання поверхні.

Представниця Укргідрометцентру каже, що на тлі таких змін денні максимуми в межах від 27 до 28 градусів тепла, які здебільшого фіксують зараз, знизяться лише на кілька градусів і становитимуть від 20 до 25 градусів тепла.



Прогноз погоди на 9 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру



Прогноз погоди на 10 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Протягом 6 – 8 травня у більшості областей передбачають надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Залежно від доби винятками стануть Крим, частина східних регіонів, а також деякі та північні області.

Що цьому передувало?

Кілька днів тому керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань також повідомляв, що 9 – 10 травня на погоду в Україні можуть вплинути малоактивні атмосферні фронти атлантичних циклонів.

Подібні зміни принесуть локальні грозові дощі. Водночас істотного погіршення погоди не очікується. Аналіз прогнозів європейських метеоцентрів також вказує на ймовірність кількох дощових днів у середині травня.

За його словами, такі незначні зміни супроводжуватимуться незначним зниженням температур. Таким чином він також підтвердив, що стовпчики термометрів вже незабаром можуть опуститися на щонайменше 3 – 5 градусів.

Якою буде погода найближчими днями?

Попри вищезгадане незначне зниження температур, різких погодних змін не очікується, ситуацію найближчим часом визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, також в Україні все ж очікується більше сонця.

Зокрема, ще найближчими днями показники від 24 до 29 градусів тепла прогнозують для Вінницької, Волинської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької та Київської областей. Подекуди буде спекотніше.

Загалом температурні показники впродовж цього тижня очікуються набагато вищими, ніж це було минулого тижня та наприкінці квітня. Утім, у західних, східних та північних областях можливі короткочасні дощі з грозами.