Синоптикиня назвала, коли в Україні побільшає дощів та похолодає

З наступного тижня в Україні очікується зміна характеру погоди. З 21 вересня у регіонах випадатиме більше опадів, а середня температура повітря знизиться на кілька градусів.

Про це синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла для NV.

Коли в Україні похолодає?

Синоптикиня попередила, що перебудова синоптичних процесів стане відчутнішою вже на початку наступного тижня. З північного заходу до наших регіонів почнуть надходити атмосферні фронти. Вони й принесуть із собою опади та зниження температури повітря.

За словами Птухи, з понеділка, 21 вересня, опадів стане більше. Одночасно середні температурні показники знизяться приблизно на 5 градусів.

Зазначається, що погода уже більше нагадуватиме осінню, однак це похолодання не буде остаточним. Надалі температура ще коливатиметься, тож є ймовірність повернення теплих днів після прохолодного періоду.

Нагадаємо, найближчими днями осінь поки проявлятиметься здебільшого туманами у західних регіонах. Короткочасні дощі можливі на вихідних, 19 та 20 вересня, у західних, Житомирській і Київській областях. При цьому температура повітря вдень у деяких регіонах сягатиме +22…+27 градусів.