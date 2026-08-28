Дощі не подолали посуху: синоптик розповів, яка буде погода надалі

Похолодання в Україні наприкінці серпня короткочасне. Водночас дощі, які пройшли під впливом фронтальної системи з Балкан, не змогли суттєво послабити ґрунтову посуху.

Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, говорити про прихід осені чи "бабиного літа" поки зарано.

Як буде змінюватись погода?

Синоптик пояснив, що ґрунтова посуха дещо відступила на смузі від Буковини через південні райони Вінниччини та Кіровоградщини до півночі Миколаївщини. Там випало понад 20 міліметрів опадів.

Уночі 28 серпня погода була ще нестабільна, оскільки могли надходити окремі дощові осередки. Водночас уже вдень погодні умови почнуть змінюватися.

За словами Постриганя, з посиленням антициклону з північного сходу хмарність зменшиться, а опади припиняться. Температурний фон при цьому суттєво не зміниться: вночі очікується +11…+16 градусів, а вдень в середньому +20…+25 градусів.

Напередодні Дня знань синоптична ситуація може змінитися. Уважно стежитимемо за атмосферними фронтами, які наближатимуться до нас із північного заходу,

– зазначив синоптик.

Нагадаємо, ближче до вихідних по території країни здебільшого очікуються відносно комфортні температури повітря. Водночас 29 серпня на Заході місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду та короткочасні дощі з грозами.