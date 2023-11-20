Чи буде ще сильне похолодання в листопаді: синоптик здивував прогнозом

Одягайтеся тепліше. До України прийшло похолодання. Подекуди навіть випало 18 сантиметрів снігу.

Чи чекати ще сильнішого похолодання вже цього тижня, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Зауважив, що погода в третій декаді місяця очікується нестійкою, з великою кількістю опадів, температурними коливаннями та переважанням циклонічної діяльності.

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Чи посиляться морози найближчими днями

Кібальчич писав, що в атмосфері над Європою намітилися перехідні процеси. Вони призведуть до справжньої боротьби осені та зими на теренах України. З півночі та північного сходу Європи до нас надходитиме холодне повітря й паралельно з цим активізуються атмосферні фронти та знизиться атмосферний тиск.

Наслідком такого сусідства різних за характеристиками повітряних мас стане випадання опадів у вигляді снігу та дощу по всій країні. У північних, центральних та східних регіонах сформується перший сніговий покрив, а температура в окремі дні опуститься до 10 – 14 градусів морозу,

– зазначив синоптик.

Додав, що порівняно тепло залишиться лише на крайньому Півдні, у Криму та на Закарпатті. Також прогнозував, що вночі вівторка, 21 листопада, у північно-східній частині країни сніг. Вдень подекуди невеликий сніг та мокрий сніг. На крайньому Заході – невеликий дощ з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів.

До речі, на дорогах північних, східних та місцями західних областей ожеледиця. Вночі 2 – 7 градусів морозу. Вдень 3 морозу – 2 тепла. Однак, у західних областях, Криму та на півдні Одещини вночі 0 – 5 тепла, вдень 5 – 10 градусів.

Цікаво, що вже вночі середи стовпчики термометрів можуть опуститися вниз. Так, на Півночі та Сході навіть 8 – 13 градусів морозу, а вдень 1 – 6 нижче нуля. У четвер ще прохолодніше.

"У північних та східних областях вночі 9 – 14 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів морозу", – додав Кібальчич.