Україну накрив холодний атмосферний фронт: чи надовго відступила спека

Наразі погоду в Україні формує активний холодний атмосферний фронт циклону Bernadette. Саме він зумовлюватиме зниження температури, локальні дощі та грози.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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Чи повернеться спека?

Холодний атмосферний фронт уже перетинає українські міста. Спочатку він проходив через Рівне, Хмельницький та Чернівці.

У центральних областях температура повітря становила до +19…+24 градусів. Водночас атмосферний тиск продовжує знижуватись, що сприятиме розвитку нестійкої погоди.

Денний прогрів активізує конвективні процеси, тому в другій половині дня очікуємо більш інтенсивні дощі, грози, а місцями град і шквали,

– пояснив синоптик.

Віталій Постригань навів попередні прогностичні розрахунки, за якими меридіональна циркуляція повітря забезпечує постійне надходження холодного повітря зі Скандинавії. Через це до кінця поточного тижня середньодобова температура буде до 2 – 3 градусів нижчою за кліматичну норму. Також у денні години місцями йтимуть короткочасні дощі

За оцінкою синоптика, повернення спеки не очікується щонайменше до середини липня.

Нагадаємо, на 9 липня синоптики прогнозували дощі, місцями грозові, у більшості областях. Окремі райони попереджали про шквали 15 – 20 метрів за секунду та ймовірний град. Найтепліша погода очікується вдень на південному сході країни: до +23…+28 градусів.