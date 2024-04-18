Чи буде ще різке похолодання та сніг навесні: метеорологиня сказала, чого чекати

Перша половина квітня в Україні виявилася аномально теплою. Втім, з середини місяця прийшло похолодання. У горах навіть випав сніг.

Якої ж погоди чекати далі, чи можливі ще сильні морози та снігопади, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

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Чи буде різке похолодання

Метеорологиня зауважила, що на зміну субтропічному повітрю до нас приходить вже арктичне повітря. Якщо наприкінці березня погоду зумовлювало субтропічне повітря, то з середини квітня й протягом наступного тижня у нас, на жаль, будуть погоду зумовлювати вже арктичні повітряні маси.

Арктичне повітря, яке буде приходити в Україну, відчутно знизить температуру повітря. Особливо максимальні значення. Вони стануть нижчими за норму. Однак, мінімальна температура повітря, попри такий потужний заток холоду, залишиться в межах норми. Тільки, можливо, 20 квітня опуститься нижче за норму.

І при цьому у нас, знову ж таки, може спостерігатися сніг, тому що в деяких регіонах, особливо на Заході України, нічні температури можуть опускатися навіть нижче нуля,

– розповіла Віра Балабух.

Також наголосила, що така погода є типовою для цього періоду року. Якраз нетиповими є такі дуже високі температури, практично літні, які були на початку місяця.

Коли говорити за тенденцію, то якраз за тими розрахунками, які зараз вже є, чисельних моделей прогнозу погоди, бачимо, що такі аномально різкі зміни температури повітря, як в сторону підвищення, так і зниження, надалі малоймовірні,

– підкреслила експертка.

Балабух підсумувала, що погода повертається до норми.

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