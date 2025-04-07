В Укренерго попередили про складну ситуацію в енергосистемі: чи йдеться про відключення

Через значне зниження температури в Україні зросло споживання електроенергії. Нині в енергосистемі виникла складна ситуація, а тому споживати електроенергію варто ощадливо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Чи будуть відключення світла

В Укренерго повідомили, що в Україні зросло енергоспоживання. Це пов'язано з різким похолоданням на всій території України та хмарною погодою. Порівняно з п'ятницею, у споживання зросло на 16%. Наразі про відключення світла не мовиться, однак українців закликають ощадливо споживати електроенергію у період з 08:00 до 21:00.

Будь ласка, за можливості – обмежте користування потужними електроприладами у цей час та не вмикайте два потужних пристрої одночасно,

– наголосили в Укренерго.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. Наразі про відключення світла не мовиться, однак українців закликають ощадливо споживати електроенергію у період з 08:00 до 21:00.

Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Крім того, через негоду на Заході знеструмлено 10 населених пунктів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

До слова, у понеділок, 6 квітня, у Хмельницькій області вводили аварійні відключення. Причину запровадження тимчасових обмежень не вказували, невідомо чи це наслідок атаки, чи зміни температури.