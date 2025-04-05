Похолодання буде різким: де, коли і як довго будуть заморозки та сніг в Україні

До України йде різке похолодання з заморозками та снігом. Уже незабаром температура повітря відчутно знизиться.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Похолодання в Україні

Синоптикиня наголосила, що похолодання буде різким. Пояснила, що протягом вихідних і понеділка в погодних процесах над Україною будуть відбуватися значні зміни. До нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до утворення активного циклону. Він зумовить ускладнення погодних умов і похолодання.

У суботу в більшості областей дощі, а в неділю вже з переходом у мокрий сніг.

Мінімальна температура вночі 5 квітня в межах невеликих плюсів, але 6 числа вже зниження до заморозків. Удень суботи, крім західних областей, ще досить тепло, а ось в неділю значне похолодання. І 7 – 8 квітня, в принципі, практично весь тиждень холодна погода буде утримуватися,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, 5 квітня вночі ще +2 – +8 градусів, удень +10 – +18. У західних областях уже зниження температури, зокрема, +4 – +10 градусів.

6 числа у західних областях, Житомирській і Вінницькій областях уже мокрий сніг і зниження нічної температури в цих регіонах до заморозків інтенсивністю 0 – -3 градуси. Удень всього +1 – +4,

– зазначила синоптикиня.

На решті території 6 квітня очікується дощ і мокрий сніг. Температура вночі та вдень уже майже однакова, – +1 – +8 градусів. Тепліше лише на Півдні та Сході, – удень ще до +9 – +15 градусів.

А ось 7 квітня вже практично у всіх регіонах може бути невеликий сніг. Уночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів. Удень всього +1 – +4. На Сході й Південному Сході також зниження температури. Там невеликі дощі й упродовж доби вже +3 – +8 градусів,

– розповіла представниця Укргідрометцентру.

До речі, 8 – 9 квітня також утримається холодна погода. Вночі заморозки 0 – -5 градусів, однак, у Карпатах навіть -4 – -9 градусів. Удень +1 – +7 градусів практично у всіх областях.

У вівторок без істотних опадів. У середу ще може пролітати мокрий сніг. Втім, інтенсивність опадів і їх площа охоплення вже буде меншою, зазначила Птуха. На Півдні мокрий сніг з дощем, на Південному Сході – без істотних опадів.

З 10 квітня, у принципі, поки різких підвищень температури не видно. Часом невеликий мокрий сніг і дощ може бути,

– зазначила синоптикиня.

Додала, вночі зберігаються заморозки інтенсивністю 0 – -5 градусів. Удень +1 – +8 градусів, а 12 і 14 квітня трохи тепліше буде хіба що на Півдні, – +7 – +13 градусів.

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