До України йде сильне похолодання: як довго ще будуть заморозки

Цього тижня по всій Україні очікується похолодання. Температура повітря суттєво знизиться.

Коли саме чекати похолодання, напередодні спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Кібальчич писав, що початок нового тижня в Україні пройде з нестійкою погодою через вплив Балтійського циклону та його атмосферних фронтів.

Вже у середині тижня очікується вторгнення арктичної повітряної маси. Внаслідок цього температура повітря суттєво знизиться у всіх регіонах. Особливо у північних, центральних та східних областях.

Тут вночі та вранці спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до 0 – 4 градуси морозу. Поступове підвищення температури та стабілізація погоди розпочнеться лише у вихідні,

– зазначив синоптик.

За прогнозом синоптика вночі середи у Поліссі та північних областях 1 – 6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3 морозу. На решті території України 7 – 12 тепла. Вдень максимум 13 – 18, у Карпатах 5 – 10 градусів.

У четвер, 9 травня, в Україні переважно без опадів, тільки у Криму та Карпатах пройдуть дощі, до речі, у високогір'ї з мокрим снігом. Вночі 5 – 10 градусів, у північній половині 1 – 6, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 – 4 градуси. Вдень в Україні 10 – 17.

У п'ятницю вночі 1 – 6 тепла, у північних, центральних та східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -4 градусів. Вдень повітря прогріється до 13 – 18 тепла.

У суботу, 11 травня, вночі 4 – 9, вдень уже до +22. У неділю ще тепліше. Так, вночі 7 – 12 градусів, вдень до +24.