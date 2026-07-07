Скільки триватиме прохолода та чи повернеться спека до України
Минулі вихідні принесли в Україну прохолоднішу погоду, замість спеки, що панувала раніше. Комфортна температура повітря утримуватиметься ще тиждень.
Однак над Європою вже формується новий антициклон. Про це представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів у коментарі NV.
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Чи надовго похолодання?
Упродовж найближчого тижня погоду на території країни формуватимуть області зниженого атмосферного тиску та атмосферні фронти. Тому значних коливань температури не прогнозують.
Вночі температура повітря становитиме +11…+16 градусів, а вдень воно прогріватиметься до +24…+29 градусів.
У західних та північних областях буде трохи свіжіше. Там стовпчики термометрів покажуть +18…+24. У другій половині тижня такі значення очікуємо вже у більшості областей,
– уточнив Іван Семиліт.
Найтепліше буде у південних та південно-східних областях. Там уночі прогнозують +13…+18 градусів, а вдень – до +26 градусів.
Через тиждень, за даними синоптика, вночі очікуються тепліші +12…+19 градусів, а денна температура повітря підвищиться до +23…+29 градусів. Водночас на півдні та південному сході вдень пригріє до +26…+32 градусів.
Чи повернеться спека?
Попри антициклон, що формується над Європою із заходу, попередньо немає ознак того, що він принесе таку ж сильну спеку, яку вже відчували європейці раніше, додав синоптик.
Раніше повідомлялось, що середня температура повітря в липні цьогоріч очікується на 2 – 3 градуси вище за кліматичну норму.