В Україні з 21 листопада завершиться період нетипового тепла та почнеться відчутне зниження температури. У більшості регіонів стовпчики термометрів вдень впадуть до +2...+7 градусів, а нічні морози подекуди прийдуть із мокрим снігом.

Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю NV.

Зниження температури та мокрий сніг

За словами Птухи, в Україні температура повітря знизиться вже 21 листопада. У західних, а також у Житомирській та Рівненській областях вночі стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів.

На півдні традиційно значно тепліше, туди цей холод докотиться нескоро. Цього суботнього дня у столиці буде сухо, нічна температура повітря опуститься до +2 +4, а вдень буде не вище +5...+7 градусів,

– зазначила фахівчиня.

Окрім падіння температурних показників, кінець тижня принесе негоду, яка охопить кілька регіонів країни. Так, у суботу, 21 листопада, подекуди очікується невеликий дощ, що може йти із мокрим снігом.

Передусім це стосується західних областей, Житомирщини і Вінниччини, і саме нічних годин. А вдень невеликий мокрий сніг передбачається хіба що у Карпатському регіоні. Надалі є передумови до зниження температури,

– сказала Птуха.

Наступний тиждень, за прогнозом синоптиків, закріпить тенденцію до похолодання, тому для більшості областей стануть звичними опади змішаної фази – дощ разом зі снігом.

Нагадаємо, на Україну суне нова хвиля похолодання через вторгнення арктичного повітря.