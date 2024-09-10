Температура відчутно знизиться: коли й у яких областях буде похолодання

Цього тижня в частині областей України очікується похолодання. Вдень температура повітря відчутно знизиться.

Коли й де саме буде похолодання, а в яких областях ще пригріє до +32 градусів, передає 24 Канал.

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В яких областях прогнозують похолодання

Синоптики прогнозували, на ніч 10 вересня +10 – +15 градусів, на узбережжі морів до +17. у середу й четвер +15 – +20 градусів. Тільки в південних областях і Криму ще +18 – +23 градуси.

Вдень +24 – +29 градусів, у більшості західних областей +17 – +23,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що 11 й 12 вересня на Сході та Півдні пригріє до +32 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у середу на Заході вдень +18 – +20 градусів. Тож, якщо порівнювати з понеділком (синоптики прогнозували +23 – +28), температура повітря відчутно знизиться.

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На Заході знизиться температура / Скриншоти з Укргідрометцентру