Серед весни накриє аномальний холод: в Україні різко погіршиться погода

Синоптики знову прогнозують період похолодань та дощів. Зниження температури очікується вже з цієї суботи.

Похолодання найближчим часом прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Про це пише 24 Канал.

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В Україні прогнозують аномально холодну погоду

Синоптик зазначив, що з 3 – 4 травня термобаричне поле почне перетворюватися на циклонічне. Тож знову варто очікувати період дощів і хмарного неба, тривалістю в кілька днів. Також з середини тижня на більшу частину Європи пошириться холодне повітря з Арктики.

В Україні з 6 по 10 травня очікується аномально холодна погода. У нічний час можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі,

– спрогнозував Кібальчич.

Поступове потепління очікується з 11 – 13 травня. Однак, температура, ймовірно, ще буде нижною за норму аж до середини травня. Натомість більш інтенсивне тепло варто очікувати у другій половині місяця, а в третій декаді – подекуди вже літня спека.