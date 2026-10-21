До +21 градуса посеред осені: синоптикиня сказала, коли в Україні похолодає

В Україну йде потепління без опадів із підвищенням температури подекуди до +21 градуса. Відчутне похолодання до звичних для жовтня значень надійде наприкінці місяця.

Про це в інтерв'ю для NV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Повернення температури до кліматичної норми

За її словами, невдовзі на територію країни поступово поширить свій вплив область високого атмосферного тиску з північно-східного напрямку. Завдяки надходженню повітря з півдня та південного сходу типового для осені пронизливого холоду найближчим часом не буде.

Повітря залишатиметься вологим, і загалом територія країни перебуватиме в теплому секторі цієї циклонічності. Річ у тім, що у повітрі зберігається південна складова, і воно надходитиме з південного сходу. Тож у нас пануватиме поки що тепле повітря,

– пояснила Птуха.

Денна температура протягом поточного тижня коливатиметься в межах +13...+18 градусів, а найтепліше буде у південній частині країни та на Закарпатті – там іноді може пригріти до +21 градуса. Уночі температура повітря становитиме +7…+14 градусів, але незабаром знизиться на кілька градусів.

Більш-менш відчутне похолодання надійде аж 27 – 28 жовтня, за попередніми даними. Офіційного прогнозу на цей час ще немає, але таким чином температура повітря просто повернеться до жовтневої норми,

– додала Птуха.

До слова, в Україні майже до кінця жовтня триватиме "бабине літо" завдяки теплим східним та південно-східним вітрам. Утім, поступове похолодання наприкінці місяця принесе в північні регіони нічні заморозки. Найтепліше в цей період буде в Криму.