"Бабине літо" слабшає: в Україну йдуть дощі та похолодання

В Україні з 9 жовтня очікується зміна погоди через надходження холодного атмосферного фронту циклону Felicia. Після двотижневого періоду стабільності "бабине літо" почне слабшати, а в деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Як зміниться погода?

У п'ятницю, 9 жовтня, холодний атмосферний фронт циклону Felicia принесе дощі у західні та північні області України. Через сонячного тепла стане менше, а з Атлантики відкриється доступ для більш прохолодної повітряної маси.

Водночас на решту території ще надходитиме субтропічне повітря з акваторії Середземного моря і Балкан. Постригань зауважив, що менш комфортною погоду робитиме південний вітер, швидкість якого місцями сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. При цьому температура повітря становитиме +8...+13 градусів уночі та +18...+23 градуси вдень. Невеликі опади ймовірні лише в другій половині дня, зазначив синоптик.

У вихідні, 10 – 11 жовтня, атмосферна перебудова триватиме, а Атлантика надалі буде надсилати циклони в Європу. "Для нас це означає, що тепло "бабиного літа" дещо згасне, але не відступить", – уточнив Постригань.

У цей період уночі температура становитиме +5...+10 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15...+20 градусів. Суттєвих опадів все ще не прогнозують.

За попередніми наведеними прогнозами, на початку нового тижня осінь продовжить проявляти свій характер, адже поверхня землі віддаватиме більше тепла, ніж отримуватиме.

Нагадаємо, попередні прогнози свідчать, що прийдешньої зими в Україні не очікується аномальних морозів. Середня температура, ймовірно, буде трохи вищою за кліматичну норму, а періоди похолодання можуть бути короткочасними.