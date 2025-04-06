Синоптики попередили про заморозки на Львівщині та Київщині

У неділю, 6 квітня, в Україні настало похолодання, у багатьох регіонах випав сніг. Синоптики попереджають про надзвичайні заморозки на Львівщині в понеділок, 7 квітня.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив III рівень небезпеки – червоний, передає 24 Канал. Погодні умови можуть нашкодити рослинам.

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Заморозки на Львівщині

За даними синоптиків, на території Львівської області вночі та вранці 7 квітня очікують надзвичайний заморозок – від 5 до 10° за Цельсієм.

По місту Львову вночі та вранці 7 квітня очікують надзвичайний заморозок – від 5 до 7° за Цельсієм.

Увага! Гідрометцентр попереджає – стихійні метеорологічні явища призведуть до пошкодження дерев та рослин, що рано квітнуть.

Похолодання на Київщині

За попередженнями синоптиків, на території Київської області вночі 7 – 11 квітня очікують заморозки від 0 до 5° за Цельсієм в повітрі. Оголошено II рівень небезпеки.

У столиці вночі 7 – 11 квітня очікують заморозки від 0 до 2° за Цельсієм в повітрі, там оголошено І рівень небезпеки.

Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха наголосила, що похолодання не можна назвати надзвичайно аномальним. Однак різке зниження температури у квітні негативно вплине на рослини, зокрема плодові дерева, через теплу зиму й березень.