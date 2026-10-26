Повернення до кліматичної норми: синоптикиня назвала дату похолодання в Україні

В Україні з 27 жовтня розпочнеться поступове зниження температури повітря через зміну повітряних потоків. Водночас очікується зменшення кількості опадів у більшості областей.

Як повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю "РБК-Україна", температурні показники почнуть опускатися через появу північно-західних повітряних потоків.

Якою буде температура та де очікувати дощі

В цілому такий температурний фон, який панує зараз, десь на 3 – 7 градусів вищий від кліматичної норми,

– сказала Птуха.

За прогнозом, вже нічна температура 27 жовтня становитиме від +2...+7 градусів, і лише на південному сході вона буде в межах +5...+10 градусів. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть близько +10...+15 градусів.

Разом зі зниженням температурних показників зменшиться й кількість опадів. За словами Птухи, короткочасний дощ у вівторок можливий лише в центральних областях та вночі на Півночі країни. На решті території очікується суха погода.

У середу, 28 жовтня, у більшості регіонів утримається погода без опадів. Нестійка погода з дощами можлива лише у східних та південно-східних регіонах, але температурний фон майже не зміниться.

Нагадаємо, останній тиждень жовтня в Україні буде аномально теплим, адже вдень температура повітря місцями сягатиме +21 градуса. У більшості регіонів переважатиме суха погода, проте подекуди все ж дощитиме. Іноді цього тижня можливі тумани.