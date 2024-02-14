Тепло надовго не затримається: уже незабаром по всій Україні вдарять морози

Перша половина тижня у більшості областей не по сезону тепла, особливо на Півдні та Заході. Втім, ближче до вихідних до України надійде морозне повітря.

Так, уже з п'ятниці помітно похолодає у північних, центральних та східних областях. Окрім того, дискомфорту додасть поривчастий східний вітер, писав синоптик Ігор Кібальчич.

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В Україні знову похолодає

За прогнозом Кібальчича, у четвер на Заході істотних опадів не буде. Тим часом на решті території України помірні дощі з поступовим переходом у сніг. На Півночі Лівобережжя можлива слабка хуртовина, а на дорогах ожеледиця.

Вночі 15 лютого на Півдні ще 2 – 7 градусів тепла, на решті країни – вже 3 морозу – 2 тепла. Вдень у західних та південних регіонах 3 – 8 тепла, а в північних і східних областях 0 – 5 градусів морозу.

У п'ятницю сніг, ймовірно, пройде вже в більшості областей України, окрім західних. На Півдні подекуди дощ. Упродовж доби в північних, центральних та східних областях 5 – 11 морозу, у західних і південних 2 морозу – 3 тепла, і тільки на Закарпатті ще до +8.

Далі, 17 лютого, на Заході та в Криму очікується невеликий, мокрий сніг, на решті території України – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря вночі у північних та східних областях 10 – 15 градусів морозу, на решті країни 2 – 8 морозу. Вдень 2 – 7 морозу, у західній частині та на крайньому Півдні 1 морозу – 4 тепла,

– зазначив синоптик.

Додав, що в неділю, 18 лютого, у південних, центральних та західних областях очікується невеликий, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі у північних, центральних та східних областях від 8 до 13 градусів морозу, вдень 2 – 7 морозу. Тільки на Заході та Півдні упродовж доби від 3 градусів морозу до 2 тепла.

До речі, посилення морозів наприкінці першої декади місяця і після 20 лютого Ігор Кібальчич прогнозував ще наприкінці січня. Втім, синоптик зазначав, що сильних морозів не буде.