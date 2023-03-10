У Києві прощаються з легендарним Героєм України "Да Вінчі": перші кадри

Сьогодні у Києві прощаються з легендарним українським воїном, добровольцем Дмитром Коцюбайлом, який з 2014 року боронив нашу державу. Захисник загинув 7 березня у боях за Бахмут.

Напередодні з 27-річним Героєм України попрощалися у рідному селі Бовшів на Івано-Франківщині. Сьогодні Дмитра Коцюбайла поховають у Києві, повідомляє 24 Канал.

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У Києві прощаються з "Да Вінчі"

О 12:00 розпочалася панахида за упокій Героя України у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після цього траурна процесія вирушить на Майдан Незалежності. На прощання з "Да Вінчі" прийшли тисячі людей. Зокрема віддати останню шану Герою прийшов і президент Володимир Зеленський.

Прощання з "Да Вінчі" у Михайлівському Золотоверхому соборі / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

На прощання з Героєм прибула також прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка сьогодні приїхала до Києва з офіційним візитом.

Зеленський та Марін на прощанні з "Да Вінчі": дивіться відео

Після завершення панахиди, траурна колона вирушила на Майдан Незалежності, де вже чекали сотні людей. Кортеж із тілом Героя супроводжували вигуками "Слава Україні!" та "Герої не вмирають!"



Колона рушає на Майдан Незалежності / Фото hromadske

Траурна процесія рушає до Майдану Незалежності: дивіться відео

На Майдані Незалежності труну з тілом Дмитра Коцюбайла тисячі людей зустріли навколішках. Туди на прощання прибули міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР МО України Кирило Буданов, мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про "Да Вінчі"

Дмитро Коцюбайло був учасником Революції Гідності у 2013 – 2014 роках. Тоді йому було тільки 18 років. Після перемоги Майдану та початку війни на Донбасі він добровольцем пішов захищати Україну.

За час війни на Сході "Да Вінчі" зазнав поранення, згодом після лікування повернувся на військову службу. Згодом захисник став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору".

У грудні 2021 року "Да Вінчі" став першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України та орден "Золота Зірка". Також він був одним із наймолодших командирів, якого нагородили – тоді йому було 26 років.

Дмитро Коцюбайло вважав, що того дня, коли президент вручив йому нагороду, держава визнала та нагородила усіх добровольців, які взяли у руки зброю і від 2014 року боронили Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення він воював на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут. Саме в боях за Бахмут Герой України загинув. Цю трагічну звістку ввечері 7 березня повідомив президент Володимир Зеленський. У "Да Вінчі" залишились батьки, 4 сестри та наречена Аліна Михайлова, з якою вони разом боронили Україну під час війни на Донбасі та з початку повномаштабного вторгнення.