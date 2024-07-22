У Львові українці проводять в останню путь Ірину Фаріон: перші фото

22 липня на Личаківському кладовищі поховають мовознавицю Ірину Фаріон, цинічно вбиту 19 липня біля власного будинку.

О 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла розпочнеться чин похорону. Там вже почали збиратися люди.

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