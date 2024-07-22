У Львові українці проводять в останню путь Ірину Фаріон: перші фото
22 липня на Личаківському кладовищі поховають мовознавицю Ірину Фаріон, цинічно вбиту 19 липня біля власного будинку.
О 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла розпочнеться чин похорону. Там вже почали збиратися люди.
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Прощання з Фаріон у Львові: дивіться відео
Львів'яни йдуть ходою та скандують "Мова має значення!" Українці вирушили ходою від Гарнізонного храму до Личаківського кладовища, де поховають Ірину Фаріон. На прощання з мовознавицею Іриною Фаріон прийшли тисячі львів'ян. Журналісти 24 Каналу запитали, чому люди сьогодні прийшли вшанувати памʼять Фаріон. Просто так, бо ми – українці, Вона додала, що їй подобалась саме контроверсійність у висловлюваннях професорки. Львів'яни прощаються з Іриною Фаріон біля Гарнізонного храму: У звʼязку з похованням Ірини Фаріон у місті ситуативно перекриватимуть рух по маршруту колони. Зокрема це стосуватиметься і громадського транспорту. Йдеться про 15 – 20 хвилин затримки. Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники Фаріон з різних міст України. У місті Лева почалося прощання з Фаріон: дивіться відео Львів'яни біля Гарнізонного храму: дивіться відео
Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі
Родина Ірини Фаріон на прощанні з мовознавицею
– відповіла жінка.
У Львові частково перекриють рух
Львів'яни йдуть ходою та скандують "Мова має значення!"
Українці вирушили ходою від Гарнізонного храму до Личаківського кладовища, де поховають Ірину Фаріон.
На прощання з мовознавицею Іриною Фаріон прийшли тисячі львів'ян. Журналісти 24 Каналу запитали, чому люди сьогодні прийшли вшанувати памʼять Фаріон.
Просто так, бо ми – українці,
Вона додала, що їй подобалась саме контроверсійність у висловлюваннях професорки.
Львів'яни прощаються з Іриною Фаріон біля Гарнізонного храму:
У звʼязку з похованням Ірини Фаріон у місті ситуативно перекриватимуть рух по маршруту колони.
Зокрема це стосуватиметься і громадського транспорту. Йдеться про 15 – 20 хвилин затримки.
Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники Фаріон з різних міст України.
У місті Лева почалося прощання з Фаріон: дивіться відео
Львів'яни біля Гарнізонного храму: дивіться відео