У Львові українці проводять в останню путь Ірину Фаріон: перші фото

22 липня 2024, 13:58
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22 липня на Личаківському кладовищі поховають мовознавицю Ірину Фаріон, цинічно вбиту 19 липня біля власного будинку.

О 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла розпочнеться чин похорону. Там вже почали збиратися люди.

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Прощання з Фаріон у Львові: дивіться відео

17:06, 22 липня

Львів'яни йдуть ходою та скандують "Мова має значення!"

16:28, 22 липня

Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі

Українці вирушили ходою від Гарнізонного храму до Личаківського кладовища, де поховають Ірину Фаріон. 

15:30, 22 липня

Українці прийшли вшанувати пам'ять Ірини Фаріон:

15:22, 22 липня

Родина Ірини Фаріон на прощанні з мовознавицею

На прощанні з Іриною Фаріон присутня донька професорки Софія Семчишин разом з дітьми. Поруч з жінкою – міський голова Львова Андрій Садовий.

15:15, 22 липня

На прощання з мовознавицею Іриною Фаріон прийшли тисячі львів'ян. Журналісти 24 Каналу запитали, чому люди сьогодні прийшли вшанувати памʼять Фаріон.

Просто так, бо ми – українці,
– відповіла жінка.

Вона додала, що їй подобалась саме контроверсійність у висловлюваннях професорки.

14:38, 22 липня

 Львів'яни прощаються з Іриною Фаріон біля Гарнізонного храму:

14:21, 22 липня

У Львові частково перекриють рух

У звʼязку з похованням Ірини Фаріон у місті ситуативно перекриватимуть рух по маршруту колони.

Зокрема це стосуватиметься і громадського транспорту. Йдеться про 15 – 20 хвилин затримки.

14:11, 22 липня

Українці прийшли вшанувати пам'ять професорки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Труну з Іриною Фаріон занесли у храм: дивіться відео

14:08, 22 липня

Поховають мовознавицю на Личаківському кладовищі.

14:06, 22 липня

Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники Фаріон з різних міст України.

14:04, 22 липня

У місті Лева почалося прощання з Фаріон: дивіться відео

14:03, 22 липня

Львів'яни біля Гарнізонного храму: дивіться відео

13:52, 22 липня

У Львові починається прощання з Фаріон

У Львові розпочалося прощання з Іриною Фаріон. До Гарнізонного храму почали сходитися люди.

Автор: Поліна Буянова, Анастасія Колеснікова